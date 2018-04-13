國泰NBA 3x》與林書豪分享復健經驗 理查森：他很棒

理查森大方跟林書豪分享自己昔日因為膝傷缺席兩年的心情。(黃及人攝)

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中時電子報

來台參加國泰NBA 3x活動宣傳的兩屆NBA灌籃王傑森理查森，13日接受媒體專訪，強調自己曾因膝傷缺賽兩季，所以很明白林書豪當前復健心情，「反正就當對待比賽同樣心情，每天積極苦練，加強膝蓋訓練，他沒問題的！」

「在林書豪剛進NBA期間，我曾跟他聊過幾次，他是一個很棒的球員，也身處一個很棒的團隊當中，」理查森表示，「他擁有很好的天賦、技術與能力，我相信目前他雖然膝蓋受傷，卻可以成功恢復到昔日完全健康的狀態。」

提到自己生涯印象最深的球賽，理查森頓時陷入沉思，「畢竟當年我在勇士打球期間，並沒辦法贏下太多場球賽，我想應該是1場出戰獨行俠的比賽，當時我們落後兩分，我卻投進超大號的逆轉三分球，替日後的老八傳奇奠下基調。」

那麼到底哪次灌籃讓他永難忘懷呢？理查森表示，當然自己拿下兩次灌籃大三的灌籃動作都很棒，可是如果要說比較難以忘記的，應該還是在昔日NBA第一長人布萊德利(229公分)的頭上灌籃，「當時每個人都想在他面前爆扣！」

儘管擁有兩屆灌籃大賽冠軍頭銜，理查森生涯卻從來沒有選進全明星賽，讓他相當遺憾表示，這是他生涯缺憾之一，「想要選上明星球員，我的球隊必須多贏一點才行，當時西區又有吉諾比利、布萊恩、麥格瑞迪等好手，我選上機會很低。」

一結束專訪行程，理查森隨即趕赴參加長榮航空NBA記者會，接著下午前往國泰拜會，不過想要一睹他的廬山真面目的球迷，可在明、後天下午4點前往NBA台北店參加球迷見面會，屆時他將現身分享自己更多NBA經歷。

(中時電子報)

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