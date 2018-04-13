四個「巧合」華麗復出 孫大千：蘇貞昌演很大！

2018年04月13日 11:39 中時電子報 黃以謙

民進黨大老蘇貞昌在黨主席蔡英文的親邀勸說下，終於在昨（12日）表示「願承擔責任，決定親自出馬競選新北市長。對此，國民黨台北市長參選人孫大千整理一系列脈絡，得出一個結論，就是蘇貞昌「演很大」。

孫大千在今（13日）發文，以「事前布局」與「四大場景」說明蘇貞昌重出江湖，再戰新北市長的「巧合」安排，也間接證明了此人高收的政治手腕。

首先，最早在今年初就有蘇貞昌鍋參選的傳聞，現在回頭觀察，蘇系大弟子的綠委吳秉睿之所以參選，就是在為蘇提前卡位布局。當時，面對外界追問，蘇貞昌不但高分貝否認，甚至還同時大動作輔選吳秉睿，但最後結果卻落實了傳聞才是真的，把觀眾們耍得團團轉。除此之外，蘇可能不甘心太寒酸上台，於是精心設計一連串華麗登場的劇目：

場景一，黨內大老陳菊率先出馬，請求為黨承擔，以「戰士沒有選擇戰場的權利」這句話，為蘇貞昌先前不再參選的誓言解套。

場景二，透過一份連黨中央都否認的民調，顯示只有蘇貞昌才能與侯友宜抗衡，藉此擺平游系人馬的不平之鳴。

場景三，黨主席蔡英文親自懇託，「登壇拜將，恭迎上轎」。

場景四，台灣世代智庫基金會在蘇貞昌表態參選之際，同時發布了新北市長選情民調，指出蘇貞昌與侯友宜的支持度僅差距0.9％，呈現「五五波」態勢。

孫大千指出，以上劇目就是傻子也該看得懂，一連串「巧合」根本就是長期佈局又環環相扣的劇本。「一切的一切，只是為了讓『蘇王爺』（蘇貞昌）能夠擋下『游千歲』（游錫堃），又不會遭受神明的譴責，風風光光的出巡罷了！」

(中時電子報)