端午連假離島機票 16日開放訂位

2018年04月13日 12:27 中時 陳祐誠

今年端午節有3天連假，交通部民航局今（13）宣布，澎湖、金門、馬祖等離島管制航線，將提供1252架次、計11萬4798個座位數，自16日起開放訂位。

今年端午節自6月16日至18日有3天連假，民航局規劃6月15日至19日為航空疏運期，共計5天。民航局指出，端午連假仍以航空旅運需求較大的澎湖（不含馬公—金門航線）、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型，因應假期需求。

各航線運能方面，澎湖航線668架次，計6萬516個座位數；金門航線454架次，計4萬5434個座位數；馬祖航線130架次，計8848個座位數，後續還會視情況增班。

民航局指出，自104年以來於3天以上連續假期在機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，確實有助於讓有限之空運資源獲得更有效之利用，旅客訂位後未搭乘之比例明顯降低，這次端午連假，此措施仍將比照實施，於尖峰時段6月15日至17日台灣出發至離島方向，以及6月17日至19日離島出發回台灣方向的機票，加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制。

民航局提醒，民眾如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

(中時)