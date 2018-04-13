台中入境一程多站新旅遊模式 協助振興花蓮澎湖觀光

2018年04月13日 12:33 中時 陳世宗

香港及中市旅遊業及航空業者舉行聯合記者會，宣布以「國際線結合國內線」的航程套票，推動一程多站旅遊模式。（陳世宗攝）

今年底台中世界花博開幕！台中市政府觀光旅遊局為行銷台中聯合航空公司，首創台中入境一程多站新玩法，希望以優惠機票吸引國外遊客到台中觀光，並順遊花蓮、澎湖等地；觀旅局長陳盛山說，透過「中進中出」去年吸引港客入境台中高達27萬人次，今年適逢花博年率先以香港為試點城市，朝突破50萬港客人次入境台中的目標邁進。

台中市政府聯合交通部觀光局、華航及華信航空，13日邀請香港及中市近40家旅遊業及航空業者舉行聯合記者會，宣布將以「國際線結合國內線」的航程套票方式，推動一程多站旅遊模式，以優惠機票聯票價格，吸引國外旅客到台灣旅遊可順遊花蓮及澎湖、金門等離島；首先以香港到台中為重點推廣城市，推廣香港-台中-花蓮、香港-台中-澎湖機票聯票，協助振興花蓮觀光，擴大推動澎湖海灣旅遊。

陳盛山表示，年底台中世界花博開幕，首創台中入境一程多站新玩法，以優惠機票吸引國外遊客到台中觀光順遊花蓮、澎湖等地。希以聯票方式帶進國外觀光客轉飛花蓮；另配合交通部「2018海灣旅遊年」政策，及澎湖9月要舉辦「2018世界最美麗海灣嘉年華」，希望入境台中國際旅客也可轉飛澎湖去旅遊。

陳盛山說，市府將以香港為試點城市，積極推廣港客買聯票到台中順遊花蓮、澎湖，將逐步宣傳行銷從首爾、胡志明、曼谷、東京等國外城市，入境台中旅客也可買國際加國內線的聯票。台中市以一程多站航空聯程票策略，將「中進中出」觀光策略升級為「中進南出/南進中出」、「中進北出/北進中出」國際旅遊模式，促進中台灣觀光發展。

華航香港分公司總經理鍾婉君說，配合「海灣旅遊年」政策，增進台中與中台灣旅遊商機，聯程機票目前已開放香港旅客線上訂票，港澳旅客可線上輕鬆選擇不同航點進出，體驗國際線結合台灣國內線新玩法，讓港台主題旅遊選擇更多元更豐富，更可憑前往台灣的登機證，到台中多家飯店、餐廳、商店、遊樂園及臺中機場快捷巴士享受多項折扣優惠。

(中時)