「牛頭牌沙茶醬」好帝一食品涉逃漏稅 總經理被起訴

2018年04月13日 11:50 中時 洪榮志

好帝一食品公司總經理兼財務經理劉珀秀涉嫌利用虛設的紙上境外公司，高賣低報牛頭牌產品逃漏稅，除逃漏營利事業所得稅高達1億1686萬餘元，劉婦業務侵占金額也高達3億5961萬餘元。台南地檢署歷經將近2年的偵辦，13日除將劉婦與5名員工分別依商業會計法、洗錢防治法等罪嫌提起公訴外，還扣押劉婦財產3億5741萬元。

法務部調查局台南市調查處接獲告發，指好帝一食品公司利用虛設的紙上境外公司，隱匿海外營收逃漏營利事業所得稅後，2016年6月間報請台南地檢署指派檢察官林朝文、黃淑妤指揮偵辦。

檢方調閱相關資料分析後，發現62歲的劉珀秀涉嫌利用友人及員工名義設立紙上境外公司，並開立紙上境外公司的境外金融帳戶（OBU帳戶），於2016年12月12日指揮台南市調查處持搜索票前往好帝一公司、劉珀秀住處等10處執行搜索，除扣得美加地區銷售統計資料、帳戶交易資料及出口、付款流程等資料外，還在劉家扣得現金5000萬元。

檢方依扣案資料陸續傳喚好帝一公司員工、紙上境外公司名義負責人等相關證人後，發現好帝一公司逃漏營利事業所得稅高達1 億1686 萬餘元，劉珀秀業務侵占金額高達3億5961萬餘元，經兩度就劉珀秀名下財產向法院聲請扣押，除扣得現金5000 萬元外，還扣押劉婦名下不動產17筆價值約2億946萬元及帳戶存款9795萬元，合計3億5741萬元。

(中時)