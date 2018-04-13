大谷翔平的怪物訓練表 這份書單神重現

左打不怕左投！大谷翔平12日客場對決遊騎兵，首打席敲安。(美聯社)

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中時電子報

日籍投打雙棲巨星大谷翔平被譽為「職棒怪物」，一舉一動屢屢是話題焦點，近日在美國職棒掀起一股「二刀流」熱潮，勾起外界對他的好奇。回顧先前曝光的大谷翔平訓練表，從專業訓練到生活上的大小事等，可見他對細節的要求；有台灣教師受到啟發，透過這份訓練表列出一份書單，激勵學子、大眾找到自己的人生之書。

美國職棒大聯盟MLB新星人物大谷翔平，是這季開季以來最受矚目的球場人物，會投球又會打擊的實力，讓他躍升「二刀流球星」(Two-way Star)。而在此之前，他曾是台灣旅日棒球選手陽岱鋼在日本火腿時期的隊友，突出表現、外型就引起職棒粉絲關注，讓外界好奇「日本是怎麼養出大谷翔平這怪物投手」？

先前有批踢踢（PTT）網友分享大谷翔平高中時期的目標達成表。(圖/取自 PTT)

先前有網友曝光大谷翔平在高中時期的訓練表內容，以九宮格列出終極目標與達成方法。當時以八球團第一指名為志向的他，除了訓練控球、球速、變化球等專業技能，體格、心理、人性、運氣也是按表操課的任務之一；像是打招呼、打掃房間、讀書、感謝、正面思考等看似生活中的瑣事，都是達成目標的重要關鍵因素。

任職於新北丹鳳高中教師的宋怡慧，根據學生興趣、特質、以及閱讀習慣等，規劃出每個學生的閱讀表。(資料參考：宋怡慧)

大谷翔平學生時期的訓練表曝光後，任職於新北丹鳳高中教師的宋怡慧，有感體育班學生的人生發展，特別從台灣青少年的角度列出一份書單，藉此讓學生解開對未來的迷惘、愛情的憧憬等議題，像是何達睿的《我的未來，自己寫》，以及趙乾乾的《致我們單純的小美好》、《末末》、《鳶鳶相報》、《舟而復始》等。

她也希望透過Susan Kuang的《斜槓青年》一書，讓體育班學生認識人生不是只有一項選擇；藉由運動界典範、奧運國手張嘉哲的《永不放棄的跑者魂》，提供學生體悟到訓練過程必經的考驗。這份書單雖說是與體育班學生一起討論而出，但宋怡慧表示，書單中同樣結合科學、學習等思考書籍，像是幾米的《不愛讀書不是你的錯》、史蒂芬霍金的《我的人生簡史》，希望藉此激勵學子、大眾，循序漸進找到自己的人生之書。

◎完整推薦書單

1、《我的未來，自己寫》作者：何達睿 出版社：網路與書出版

2、《鋼之鍊金術師OP4 - Period》作者：荒川弘 出版社：東立

3、《不愛讀書不是你的錯》作者：幾米 出版社：大塊文化

4、《我的人生簡史》作者：史蒂芬．霍金 出版社：大塊文化

5、《致我們單純的小美好》作者：趙乾乾 出版社：聯合文學

6、《末末》作者：趙乾乾 出版社：未來書城

7、《鳶鳶相報》作者：趙乾乾 出版社：聯合文學

8、《舟而復始》作者：趙乾乾 出版社：聯合文學

9、《你的善良必須有點鋒芒》作者：慕顏歌 出版社：采實文化

10、《斜槓青年：全球職涯新趨勢，迎接更有價值的多職人生》作者：Susan Kuang 出版社：圓神

11、《奇蹟男孩》作者：R. J. 帕拉秋 出版社：親子天下

12、《深海》作者：晨羽 出版社：城邦原創）

13、《解憂雜貨店》作者：東野圭吾 出版社：皇冠

14、《第十年的情人節》作者：東野圭吾 出版社：皇冠

15、《永不放棄的跑者魂》作者：張嘉哲 出版社：時報出版

16、《成為更強大的自己》作者：南谷真鈴 出版社：時報出版

(中時電子報)

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