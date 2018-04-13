「廈門60項」攬才 陸生苦笑：恨不得變台灣人！

2018年04月13日 12:50 中時電子報 高德順

吸引台灣人才，對岸不斷出招。繼2月惠台31項政策後，大陸廈門市日前率先推出60項配套措施，甚至提供減免5項喪葬服務費，由生到死無所不包。有陸生無奈笑稱，「恨不得變台灣人！」。

廈門市60項配套措施包括：每年為台灣人提供至少5000個就業和實習機會，碩士學歷以上、工作滿一年後補貼人民幣3萬元（約台幣14萬），博士補貼人民幣5萬元（約台幣23萬）。延攬台灣特聘專家，特優人才每年給30萬人民幣（約台幣140萬），最高列150萬（約台幣700萬）補助。

根據聯合報，輔仁大學心理所博士生林楠認為，廈門60項配套措施相信會增強未來有意到大陸（特別是廈門）發展的台灣年輕人動機。尤其是，給予實習見習一次性的交通補貼2000元，相當具吸引力，「解決了最後一哩路」，「不少台灣學生已經不再只是希望到大陸參訪交流，更希望利用寒暑假，到大陸實習見習，為未來可能到大陸打拚提升競爭力。」

世新大學新聞所陸生施沈暉說，廈門提供跟學習、實習和創業工作方面的措施，感覺對台灣人民比對普通外地人民好多了，而且覺得台灣人比廈門人還容易找工作。他說，要是他的家鄉也推出這樣的措施，「我恨不得變成台灣人！」。施沈暉說，廈門離台灣近，來回交通也便宜，有這樣的政策優待，肯定更會增強到大陸工作的意願。

(中時電子報)