Google縮網址沒了！5個必收的「超佛心」短網址曝光

2018年04月13日 12:05 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

為了方便轉貼網址時不要有一長串的英文或數字，許多人都會用Google縮網址服務，不過，Google宣布這項服務已停止支援，4 月13日起匿名用戶、以及從未使用過這項服務的網友將無法產生短網址。至於日後要去哪取得短網址？有網友整理出5個超佛心連結，不但包含自動「安全掃描」功能，還可以追蹤究竟有多少人點擊了這個網址。

根據科技新報報導，下列5個短網址服務，讓讀者更方便轉貼，只要複製原始網址貼到適當欄位，就會產生一個全新的短網址。

1. Bitly

速度很快、功能完整，第三方工具齊全，還有提供 Chrome 瀏覽器擴充功能，書籤列快速縮網址工具，以及從手機、平板電腦以Email 方式建立短網址等等。

2. X.co

X.co所產生的鏈結非常短，它原本的網域名稱也是少見的單字元，非常能滿足追求「極短網址」的網友需求。

3. Y.ahoo.it

本身沒有統計數據功能，僅能選擇在轉址前是否讓使用者預覽鏈結。

4. McAf.ee

是知名防毒軟體大廠所推出的短網址服務，主打「安全短網址」，具有掃描鏈結是否安全的功能。

5. PPT.cc

產生後的短網址能設定是否以密碼保護及網址說明，在跳轉到目標頁面前先讓使用者預覽該網址，另外還有「防堵機器人」功能，讓使用者必須輸入驗證碼才能跳到目標頁面。

Google表示，過去已產生的goo.gl短網址不會失效，而使用過這項服務的用戶，在2019年3月30日之前都可下載數據統計的CSV檔。由於在BBS討論區或使用手機傳送時可能會因為原網址過長而被截斷，以致無法正確進入網頁，因此需要使用縮網址服務來將網址變短。

(中時電子報)