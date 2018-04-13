長榮航空帶您去看NBA ! 傳奇球星理查森到場見證

2018年04月13日 12:06 工商 黃鳳丹

長榮航空發言人柯金成與NBA傳奇灌籃王理查森（Jason Richardson）。圖／黃鳳丹

長期深耕北美航線的長榮航空與風靡全球的美國職籃NBA合作，推出「買機票，長榮航空帶您去看NBA！」抽獎活動，特別請到NBA傳奇灌籃王理查森（Jason Richardson）出席。圖／黃鳳丹

長期深耕北美航線的長榮航空與風靡全球的美國職籃NBA合作，推出「買機票，長榮航空帶您去看NBA！」抽獎活動。活動期間在長榮航空官網及EVA Mobile App購買台灣出發的美加線成人機票，即有機會參與抽獎，最大獎項為兩人成行「長榮航空北美不限航點豪華經濟艙機票及NBA 冠軍賽門票」套裝行程。

在今（13）日的記者會中也特別請到NBA傳奇灌籃王理查森（Jason Richardson） 出席，與長榮航空發言人柯金成及NBA台灣副總裁兼總經理高培明（Bimal Kapoor）共同宣布這次重要跨界合作。期望更多民眾能夠透過長榮航空提供的服務到北美旅遊，同時也能親自體驗最精彩、刺激的NBA賽事。

近年來國人開始將觀賞運動賽事與旅遊結合，風靡全球的美國職籃NBA更是民眾安排運動觀光的重點賽事，長榮航空飛往北美8個航點當中，就有6個航點擁有自己的NBA球隊，為了配合此次與NBA的合作案，特別結合即將於4月16日開始至5月13日的「長榮航空夏季線上旅展」，於官網及EVA Mobile App推出北美航線機票優惠方案，台北-溫哥華航線最低價含稅只要19,868，台北-洛杉磯航線最低價含稅價20,723起。台北-芝加哥航線含稅價也只需 24,083元起（美加線稅金可能因匯率變動有所調整）。

凡是自即日起至11月30日在「買機票，長榮航空帶您去看NBA！」活動期間，於長榮航空官網及EVA Mobile App購買台北前往北美的機票，並在活動網站登錄即可參加抽獎，獎項包括將於5月23日抽出的兩人成行「長榮航空北美不限航點豪華經濟艙機票及NBA 2017-2018賽季的冠軍賽門票」套裝行程1組，以及每月陸續抽出的「NBA 2018-2019球季耶誕大賽門票」、在台北與球星近距離接觸的機會、NBA簽名大禮等多項大獎，詳情請洽活動網站。

今日記者會請到來自NBA的傳奇球星，分別在2002、2003年兩個賽季拿下NBA灌籃王頭銜的理查森（Jason Richardson）來到現場，見證這次長榮航空與NBA的重要跨界合作。這位身高198公分的得分後衛在球員生涯初期就以勁爆的體能以及爆發力十足的灌籃著稱，2000年曾率領密西根州立大學 （Michigan State University）拿下NCAA （National Collegiate Athletic Association）冠軍，並於隔年投身NBA選秀，由當年的金州勇士隊在首輪第五順位選中。

如同長榮航空在空中帶給民眾優良的服務以及美好的感受，在14年的NBA生涯期間頻頻展現飛人美技，同樣擁有優異「空中作業能力」的理查森表示，長榮航空所提供的飛航安全以及服務品質都是國際上一流的，並有相當多飛往美國的航班。這趟從美國飛來台灣就是搭乘長榮航空，感受相當不錯，非常享受這趟飛行，期待這次NBA與長榮航空的合作。同時，希望更多台灣的球迷朋友可以搭乘長榮航空的飛機到美國支持NBA。

(工商)