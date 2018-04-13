NBA》哈登：不懂雷霆為何當年拆散「三少」

2018年04月13日 12:04 中時電子報 黃及人

火箭「大鬍子」哈登最近接受《GQ》專訪，表達到現在還不明白，為何當年雷霆要把「三少(哈登、杜蘭特與韋斯布魯克)」拆散的無奈心情，強調他每天都在想念雷霆三少的哈登說：「那是完美拼圖！雷霆怎可能願意放棄呢？」

2012年靠著杜蘭特、韋斯布魯克與哈登領軍，雷霆闖進總冠軍賽，卻遭熱火淘汰出局，雷霆隨即把哈登交易到火箭，更在2016年夏天面臨杜蘭特跳槽勇士，如今隨著哈登可望搶下本季年度MVP，代表三少都將擁有這個頭銜。

自認本季年度MVP在握的哈登表示，上季火箭止步西區第2輪，問題不光在他一人身上，「我不認為過去3年有任何NBA球員在進攻責任上，會比我還要沉重，我甚至不知道歷史上找得到嗎？但我確實打不好，這是事實。」

哈登更坦言，自己在2015-16年球季確實陷入空前低潮，「那個球季什麼都不順，我早就知道那個球季會是災難，我們找不到節奏，也找不到化學效應，那是我第一次感覺到失控了。」他在那個球季跟柯勒卡戴珊陷入熱戀之中。

「幸好當時我努力思考到底自己做錯了什麼，才慢慢發現該如何調整回來，」哈登表示，「今年我們終於有望闖進總冠軍賽了，我的身邊也擁有足夠的天賦，這跟過去是完全不同的故事。」

(中時電子報)