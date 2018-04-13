木訥紳士宛如處男 小妹妹當場「撩肌」

2018年04月13日 12:09 中時 洪秀瑛

林冠宇被封「浪花男神」。（賢叔輯娛樂）

林冠宇（右）和張楚珊。（賢叔輯娛樂）

林冠宇（左）和吳心緹。（賢叔輯娛樂）

林冠宇（左）和吳心緹。（賢叔輯娛樂）

adam林冠宇在新戲《浪花男神》中飾演救生員教練，在墾丁long stay1個月，日前終於完成拍攝，回顧這1個月拍攝的生活也讓他和同劇演員們建立好感情，休假時會和吳心緹、李向哲、張楚珊等人相約悠遊墾丁，幾乎把整個墾丁都跑透透>

他笑稱自己可以出一本墾丁旅遊書了，他在熱情的南台灣曬出黝黑健康膚色，回台北時卻糗被髮型師認不出來，笑虧1個月前為戲勤曬燈，1個月後需要一台美白機，讓adam林冠宇笑稱歡迎廠商找他代言曬白機。

劇中最大的挑戰是吻戲， 開拍沒多久，導演就安排吻戲，他個性木訥老實，現實生活上感情經驗也不豐富，導致自己過度緊張，第一次吻上去就慘撞女方鼻子，讓導演傻眼又好笑的虧他是「處男」。

林冠宇也擔心自己是不是動作太大讓張楚珊不舒服，很細心的和張楚珊討論什麼角度比較合適，讓一旁的工作人員覺得他好紳士，有一種初戀感覺，後來在導演調整下，完美呈現浪漫又生澀的初吻鏡頭，沒想到這一吻還真的是adam林冠宇的螢幕初吻，被工作人員笑虧他真的「宛如處男」。

拍戲期間，林冠宇不忘定時發臉書、IG，分享在墾丁的生活，笑稱在度假村拍戲時，遊客真的以為他們是救生員，常常跑來詢問，某次一位爸爸帶著女兒向adam林冠宇要救生圈，後來解釋自己是演員後，小妹妹突然對著adam林冠宇說「爸爸，你看這葛格的胸部好大」，讓adam林冠宇害羞得覺得自己被小妹妹「撩肌」，意外被笑稱「波霸男神」。

因為健康帥氣外型，加上黝黑膚色，他還沒回台北就接到多場品牌活動邀約，一從墾丁回來，馬上出席多場時尚品牌活動，甚至還接下廣告拍攝，讓他直呼超爽。日前在台北正式完成《

浪花男神》的拍攝工作，正在籌備下一部作品，也跟經紀公司請假要去澎湖玩，但被經紀人下達「禁黑令」，笑稱他再黑下去，燈光師會很頭痛，讓adam林冠宇笑稱自己去澎湖可能真的變人魚，只能躲在水裡不能上岸曬太陽囉。

(中時)