北市衛生局抽檢手扒雞手套 4件未標示耐熱程度下架

北市衛生局抽檢手扒雞手套， 其中有4件因未標示耐熱程度遭下架。（台北市衛生局提供）

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中時

台北市政府衛生局前往北市超市、賣場及餐飲業等，抽驗13件PE材質手套（俗稱手扒雞手套），結果發現有 4件因未標明耐熱溫度不符規定，已令販售業者下架不得販售，若調查確認違規後，將依法處3至300萬元不等罰鍰。

衛生局表示，13件產品均符合「食品器具容器包裝衛生標準」，但美聯社、家樂福、大潤發及勝立生活百貨販售的手套，產品標示不符規定，已令業者下架不得販售，經查來源均為外縣市業者，並移請轄管衛生局查處，經確認違規後，將依違反食品安全衛生管理法第26條規定，進行罰鍰。

衛生局指出，塑膠類容器耐熱溫度可能因規格、加工方式，以致實際耐熱溫度有所不同，因此實際耐熱溫度應以製造商標示為準，消費者購買前應先確認相關資訊，確保安全與健康。

衛生局呼籲，依衛福部公告，自2013年7月21日起製造、輸入一次使用之塑膠類食品器具、食品容器及食品包裝，應依食品安全衛生管理法規定，標示品名、材質名稱及耐熱溫度、製造日期、使用注意事項或微波等，且標示字體長度及寬度，各不得小於2毫米，提供消費者充分資訊。

民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽02-27208889轉7105，相關稽查結果，可上台北市衛生局網站https://health.gov.taipei/查詢。

(中時)

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