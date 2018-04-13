讚！侵入性檢查風險高　雙和醫院開發「抹片篩檢子宮內膜癌

2018年04月13日 12:12 中時 倪浩倫

乳癌、子宮頸癌令女性聞之色變，但「子宮內膜癌」卻默默以高成長率竄升女性癌症前10位，每年新增1300多名患者，目前多靠具風險的侵入性檢查來確診。雙和醫院團隊開發出「子宮內膜分子抹片」、用子宮頸抹片篩檢，準確率達9成，大幅降低不必要的侵入性檢查，目前已申請進入人體試驗，預計2年後能完成、進而納入常規檢驗。

該項由雙和醫院副院長賴鴻政率領的研究團隊，歷經3年，利用全球最大的子宮內膜癌基因資料庫，找到3個關鍵基因；賴鴻政說，透過子宮頸抹片上面的檢體來進行基因檢測，一旦檢測結果為陽性（基因有變化），才需要進一步用侵入性檢查來確診，陰性則僅需定期追蹤即可，該項成果也已刊登於知名國際期刊《臨床癌症研究》。

賴鴻政說，子宮內膜癌過往無好的檢驗方式，一旦出現異常出血等類似症狀，便得透過切片、子宮鏡等侵入性檢查，除了每次花費約7000元，還得面臨出血、發炎感染、子宮穿孔等副作用，但真正確診罹癌的「僅約1成」。

賴鴻政表示，未來透過這項新的篩檢方式，粗估可省下8成的診斷費用，還因為準確率高達9成，透過前端的篩檢把關，能大幅減少沒罹癌的民眾，接受侵入性檢查的機率和檢查副作用。

統計顯示，我國每年新增約1300名子宮內膜癌患者，約有6成屬於早期發現，5年存活率高達9成，但另外約4成的晚期發現者，因為目前沒有較好的治療方式，5年存活率不到一半。

目前共有包括雙和、萬芳、台中榮總、高雄長庚、花蓮慈濟等5家醫院，就這項篩檢技術，預計收案1000人進行人體試驗，對象為40歲以上、曾陰道異常出血的女性，預計1年半~2年可以完成，屆時有望納入常規檢驗；賴鴻政補充，研究團隊也正在研究，讓女性用衛生棉條就可直接在家篩檢，他說，若能將檢驗方式極簡化，相信能讓篩檢更為普及，幫助罹癌民眾早期發現、早期治療。

賴鴻政說，生活型態是罹患子宮內膜癌的的主因，包括肥胖、年齡、壓力等，民眾一旦發現月經「不規則」，例如來的頻率、出血量，和過往有明顯有異，或停經後卻異常出血，便須提高警覺，及早就醫。

(中時)