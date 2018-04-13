滿滿的「星爺哏」！陳菊接府祕書長引發藍綠互批

2018年04月13日 13:29 中時 林宏聰

藍營議員拿出一卡皮箱，要陳菊把2800萬市政債務帶去中央。（林宏聰攝）

高市議會國民黨團總召許崑源拿出資料，痛批陳菊任內11年借了1381億，債留高雄市民。（林宏聰攝）

高雄市長陳菊即將接任總統府祕書長，高市議會國民黨團13日開「債留高雄、前進台北」記者會，要求陳菊帶走2800億負債，並拿出「誠實豆沙包」諷刺花媽沒做好做滿；市府則回應，國民黨以過去官派市長舉債來對比，時空錯亂，「用明朝的劍斬清朝的官」，時空錯亂令人遺憾，雙方不約而同借用周星馳電影經典對白，隔空交火大玩「星爺哏」。

高市國民黨團13日上午舉辦公開記者會，痛批陳菊「債留高雄、前進台北」、「說好的做好做滿？升官晉爵留爛攤！」黨團總召許崑源指出，當年蘇南成交接給吳敦義時，高雄負債449億，吳敦義8年舉債32億，交接給謝長廷時，高市債務總共482億，但謝長廷交給陳菊時，債務已多達1160億，陳菊做了11年，到去年為止債務共2542億，還不包括潛在負債，等於11年來總共借了1381億。

許崑源痛批，高雄的負債一半是陳菊借的，之前她總是說中央補助款不多，是在懲罰高雄，但其實任內11年所有重大建設都是中央補助75％、100％，「現在妳陳菊到中央，貴為總統府祕書長，希望妳記得說過的話，強力為高雄爭取補助款，讓下屆市長好做事！」

黨團書記長陳美雅則說，陳菊去年曾承諾高雄市長任期會做好做滿，她借用周星馳1991年電影《整人專家》經典橋段，記者會現場準備1盤「誠實豆沙包」，諷刺陳菊滿口政治話，失信於民，並拿出一卡皮箱，象徵2800億債務，希望陳菊帶到中央。

市府則回應表示，國民黨引用錯誤數據，並以過去白色恐怖時期的官派市長任內舉借數來評論現金的地方財政，治理情境不同，時空錯亂令人遺憾，幕僚私下也諷刺，根本是「用明朝的劍來斬清朝的官」，馬上以周星馳1994年作品《九品芝麻官之白面包青天》經典台詞回敬國民黨團。

市府強調，過去歷任市長任內，沒經歷過捷運紅橘線興建、鐵路地下化地方自籌款支出高峰、以及縣市合併基礎建設嚴重落差的問題，而市府團隊所面臨的還有財劃法對高雄的不公平、勞健保欠費補助不公、縣市合併中央補助少818億等困境，若沒有馬政府承諾跳票，高雄或許不用舉債。

(中時)