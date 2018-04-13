影》登艦視導海軍與習近平互別苗頭？ 蔡英文：過度解讀

2018年04月13日 12:36 中時 曾薏蘋 、 陳信翰 、 黃鈺潔

蔡英文總統登艦視導。（陳信翰攝）

蔡英文總統今(13日)上午赴蘇澳基地並登基隆艦視導「宜蘭地區部隊」，由於中共解放軍卻預告，18日在台灣海峽實彈射擊軍事演習；今上午操演備受關注，總統回應媒體詢問表示，「我出訪行程，不會受到影響」；且今天測考是否與中國大陸領導人習近平互別苗頭？總統說，過度解讀，這沒有所謂互別苗頭的這件事情。

總統今天登艦視導「宜蘭地區部隊」，總統視導海軍操演結束後，被媒體詢問，總統這次預計17日到21日，訪問非洲史瓦濟蘭友邦，正逢中共解放軍的台灣海峽實彈射擊軍演，昨天前副總統呂秀蓮呼籲總統，暫停出訪。

總統今上午被媒體問到此問題時， 站在總統身後的國安會秘書長李大維隨即湊到總統耳邊表示，這只是例行的射擊訓練。總統大概忘記李大維已經不是外交部長，於是回覆媒體，「你看，部長都很積極要回答你的問題，他沒有麥克風，我回答你喔。」

總統說，這個消息國防部已在第一時間都做了說明，這是一項例行性的演習，我們國軍都有全面掌控，也都做好相關準備，「我對我們國軍方常有信心，所以我出訪行程，不會受到影響」。

至於被問到，今天視導海軍，是否與中國大陸領導人習近平互別苗頭？總統表示，這過度解讀，這沒有所謂互別苗頭的這件事情，國軍是全年無休、隨時備戰，今天來也就是來測考國軍整備情況，這不是一次性的測考，而是一系列的軍事測考形成的開始，將來在適當時期都會做國軍做視導，就是軍事測考。

(中時)