海空雙管其下 日升級對釣魚台巡邏警戒能力

2018年04月13日 13:51 中時 黃菁菁

日本海上保安廳為了加強釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島)周邊的巡邏警戒，2018年度將部署兩架新型「獵鷹2000LXS」(Falcon2000)噴射機，同時擴編60名航空人員，這是海保史上最大規模的航空機組員擴編，也是日本將釣魚台列嶼「國有化」後，首度大幅強化航空警備力。

《產經新聞》報導，機組員多組輪班的制度過去已運用在負責釣魚台警戒任務的巡邏船，這次航空警備也採取同樣手法，主要是為了大幅提高空中巡邏的次數。

目前負責釣魚台列嶼周邊空中警戒任務的是以兩架部署在那霸基地的「獵鷹900(Falcon 900)」為主，但自平成元年(1989年)服役，已近耐用年限。日本政府今年度將部署兩架夜間監視能力更強的獵鷹2000，並讓獵鷹900的其中1架除役。

配合這次的部署，將擴編包括飛行員、通訊員、雷達技師、維修技工等約60人。前次部署獵鷹900時，海保曾擴編30人，這次乃罕見的特例，兩機預定採4組人員輪班的編制。

獵鷹2000將部署在哪個基地目前尚未公布，但若考量獵鷹900的除役問題，最有可能部署在那霸基地。屆時那霸基地包括直升機在內的航空機組員將達約130人，成為海保14個航空基地中人數最多的。

海保計畫明年度再部署1架獵鷹2000，讓另1架獵鷹900除役，屆時將有3架獵鷹2000，形成「釣魚台列嶼24小時監視體制」。

此外，還有由14組人員輪班，由12艘大型巡邏船組建的「釣魚台領海警備專職體制」，以及預定今年度完成的，由9艘強化取締違法漁船的巡邏艇組成的「釣魚台漁船對應體制」，如此一來，日本政府計劃中的「釣魚台警戒監視三體制」將完成。

產經分析，習近平政權加速建設「海洋強國」。今年3月更將不斷入侵釣魚台列嶼「日本領海」的海警局，編入大陸最高軍事機關、中央軍事委員會的指揮之下，未來很可能利用軍力，瓦解日本對釣魚台列嶼的實質管轄。

(中時)