MLB》林子偉本季第2次上陣 紅襪打敗洋基

2018年04月13日 12:28 中時電子報 盧品青

紅襪前役敗給火力凶猛的洋基，內野手林子偉未獲上場機會。13日紅襪賽揚投手波塞洛(Rick Porcello)前6局演出無安打，林子偉被換上代守游擊，他有1次打席，獲得四壞球保送。紅襪最後以6-3獲勝。

此役波塞洛極為英勇，直到第7局才被連敲兩安，他投完第7局才退場，既無失分也沒有四壞球。反倒是洋基先發投手葛雷(Sonny Gray)非常不穩，四壞、暴投加上連續被敲安，3局失6分吞下敗投。

林子偉於6局上紅襪6-0領先時上陣守備，跟他交班的就是他的好友紐涅茲(Eduardo Nunez)。紐涅茲擔任二壘手，3打數2安打，他退場之後以游擊手霍特(Brock Holt)改守二壘，林子偉守游擊。

林子偉前次上陣也是在紅襪領先很多的時候，顯然教練團還是會擠出時間給他上場，他今年目前有2個打席，1三振1保送，兩次上陣都是守備游擊。

9局上洋基最後反攻，桑契斯(Gary Sánchez)在無人出局滿壘時的一支清壘二壘打嚇出紅襪一身冷汗，紅襪緊急換上終結者金柏若(Craig Kimbrel)，他登板後連續解決3人結束比賽。

前役爆發打架之後，這場比賽又出現雙方互砸，洋基史坦頓(Giancarlo Stanton)和紅襪拉米瑞茲(Hanley Ramirez)各挨了1記觸身球，拉米瑞茲被打到手腕，X光檢查之後沒有大礙。

(中時電子報)