孟耿如帶Duncan回家見父母 又親又放閃免報備

孟耿如和Duncan拍戲。（東森提供）

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孟耿如劇中帶Duncan回家見父母。（東森提供）
孟耿如Duncan拍吻戲。（東森提供）
田中千繪看到可可很興奮。（東森提供）
田中千繪和王淑麗到屏東採可可兼報氣象。（東森提供）
王家梁拍動作戲險被「襲鳥」。（東森提供）
王家梁劇中被打。（東森提供）

孟耿如和Duncan在台視、東森《高塔公主》開啟戀愛模式，本周兩人還狂親大放閃光，最後孟耿如更直接帶男方見家長。

新一集不但有一連兩場吻戲，孟耿如還要先主動親上去，她笑說「還好我跟Duncan都有不少吻戲經驗了，所以彼此都不會尷尬」。被問到拍親密戲會不會跟另一半報備？孟耿如也阿莎力笑說：「這些都是表演、又是工作的一部分，自然不用特別報備啊。」

在前一集上身全裸，大秀肌肉而引熱議的王家梁，這周又和小偷大打出手。有過動作戲經驗、私下也在健身和練跆拳的他，表示自己一直很期待動作戲。「這場戲還是開鏡當天拍的，所以我前一天還對著鏡子不斷練習，沒想到我其實只有被打的份。而且現場在套招時，我的重要部位還差點被教練K到」。原來是當時在巷子裡拍攝場地很小，套招時他一轉身才發現距離超近。他大笑說還好自己閃得快，不然就虧大了，還被老師稱讚很有天分。

田中千繪在劇中正是象徵《高塔公主》的標誌性人物，因此受邀到東森新聞「淑麗氣象趴趴GO」一起遊屏東報氣象。昨12日一抵達屏東，田中千繪就到可可工廠體驗巧克力的製作過程，第一次看到可可豆的她笑說「我現在才知道可可豆長這樣，第一眼看還以為是芒果」。

當天晚上再到萬巒大啖豬腳，今（13日）則是和氣象主播王淑麗一起到可可果園摘可可豆兼報氣象。近來都在劇組趕拍的她，笑說自己玩得超開心，「這兩天不但又吃又玩，還現場看到主播報氣象所以真的超級難忘的體驗，讓我都差點忘記自己是為工作出來」。

台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點播出《高塔公主》。

(中時)

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