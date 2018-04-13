重現神隱少女場景 搭佐渡島盆舟收集蔚藍海岸線

2018年04月13日 12:58 工商 張佩芬

雖是在海上划盆舟，因在防風堤內很安全。圖：張佩芬

四月連假剛結束，不少人已經開始計劃六月中端午節的連假旅遊。遠東航空推薦走訪日本第二大離島新潟佐渡島，其中最精采的行程是體驗曾經出現在宮崎駿卡通《神隱少女》中的盆舟，讓140年前佐渡獨有的運具盆舟，帶您倘佯碧海藍天。

尖閣灣的松樹、海景與奇岩。圖：張佩芬

來到佐渡島一定要體驗江戶時代佐渡島海女的交通工具盆舟。早期木盆舟多為女性操作為主，並且主要在附近的海域捕撈海藻、海螺和鮑魚等活動。而這項傳統交通工具，在宮崎駿的經典動畫《神隱少女》中曝光後，也因此成了佐渡島的活招牌！

盆舟體驗價相當平價，一人僅需500日圓就能搭乘與試划十分鐘，在防坡堤內安全的海域內，當地年輕的少女穿上傳統的海女服飾，帶您來趟興奮有趣的海上運動，運動結束，岸邊小店香烤海螺，配一杯熱呼呼的免費麥茶，立刻驅走海風帶來的寒意。

如果意猶未盡，還可搭乘快艇到左八文字、琴浦洞窟、南仙峽等觀賞天然岩洞與類似九寨溝的多彩海水，30分鐘遊程附加香烤海螺，2,700日圓。

搭快艇賞海邊岩洞。圖：張佩芬

佐渡島貞野公園的櫻花進入滿開期。圖：張佩芬

說到佐渡島，也不能錯過在地的淘金文化。佐渡島的金山自古以出產金銀而聞名，目前金山的坑道開放給遊客參觀，內部以人偶和過去使用過的機械工具，重現當時礦工採礦的場景。

如果想拍出別有一番風味的照片，佐渡島會是最佳的選擇。佐渡島由於其秀麗的自然風景，島內許多地區被認定為日本國家級公園，如位於佐渡島西部的海岸「尖閣灣」，由佐渡島的最高峰「金北山」噴發後，熔岩流到山丘，再透過海風的侵蝕而形成，也因此在當地可以看到許多奇岩和奇石，是許多旅客必拍、打卡的景點。

另外，偏好復古、懷舊風格的旅客，佐渡島南方的「宿根木」，古色古香的日式建築，讓許多人拍到手軟，這裡是遠近聞名的製造千石船（能夠承載千石糧食的大木船）及船工居住的村落，村落里猶如迷宮般交織的狹窄小巷，至今仍原封不動地保留著17世紀後葉的舊貌，也因此被認定為日本國家級的「重要傳統建築物群保護地區」。

四季分明的佐渡島，總有挖不完的驚喜，以及令人驚豔的美景。還沒決定好端午連假計劃的朋友，遠東航空獨家直飛「桃園-新潟」航班會是你最佳的選擇，目前遠東航空配合2018高雄國際旅展，特別搶先推出線上旅展活動，即日起至4月23日止，凡訂購6月9日前出發至新潟的來回機票只要台幣7,000元起(未稅)。

航班資訊：

FE622桃園-新潟 08:30-13:00、FE621新潟-桃園14:00-16:30 周一/周五兩班，五月底以前周三與周六有加班機。

遠東航空訂位專線(02)4499-567官網：www.fat.com.tw

(工商)