重現神隱少女場景 搭佐渡島盆舟收集蔚藍海岸線

佐渡島划盆舟興奮有趣。圖：張佩芬

友善列印
工商
雖是在海上划盆舟，因在防風堤內很安全。圖：張佩芬

四月連假剛結束，不少人已經開始計劃六月中端午節的連假旅遊。遠東航空推薦走訪日本第二大離島新潟佐渡島，其中最精采的行程是體驗曾經出現在宮崎駿卡通《神隱少女》中的盆舟，讓140年前佐渡獨有的運具盆舟，帶您倘佯碧海藍天。

尖閣灣的松樹、海景與奇岩。圖：張佩芬

來到佐渡島一定要體驗江戶時代佐渡島海女的交通工具盆舟。早期木盆舟多為女性操作為主，並且主要在附近的海域捕撈海藻、海螺和鮑魚等活動。而這項傳統交通工具，在宮崎駿的經典動畫《神隱少女》中曝光後，也因此成了佐渡島的活招牌！

盆舟體驗價相當平價，一人僅需500日圓就能搭乘與試划十分鐘，在防坡堤內安全的海域內，當地年輕的少女穿上傳統的海女服飾，帶您來趟興奮有趣的海上運動，運動結束，岸邊小店香烤海螺，配一杯熱呼呼的免費麥茶，立刻驅走海風帶來的寒意。

如果意猶未盡，還可搭乘快艇到左八文字、琴浦洞窟、南仙峽等觀賞天然岩洞與類似九寨溝的多彩海水，30分鐘遊程附加香烤海螺，2,700日圓。

搭快艇賞海邊岩洞。圖：張佩芬
佐渡島貞野公園的櫻花進入滿開期。圖：張佩芬

說到佐渡島，也不能錯過在地的淘金文化。佐渡島的金山自古以出產金銀而聞名，目前金山的坑道開放給遊客參觀，內部以人偶和過去使用過的機械工具，重現當時礦工採礦的場景。

如果想拍出別有一番風味的照片，佐渡島會是最佳的選擇。佐渡島由於其秀麗的自然風景，島內許多地區被認定為日本國家級公園，如位於佐渡島西部的海岸「尖閣灣」，由佐渡島的最高峰「金北山」噴發後，熔岩流到山丘，再透過海風的侵蝕而形成，也因此在當地可以看到許多奇岩和奇石，是許多旅客必拍、打卡的景點。

另外，偏好復古、懷舊風格的旅客，佐渡島南方的「宿根木」，古色古香的日式建築，讓許多人拍到手軟，這裡是遠近聞名的製造千石船（能夠承載千石糧食的大木船）及船工居住的村落，村落里猶如迷宮般交織的狹窄小巷，至今仍原封不動地保留著17世紀後葉的舊貌，也因此被認定為日本國家級的「重要傳統建築物群保護地區」。

四季分明的佐渡島，總有挖不完的驚喜，以及令人驚豔的美景。還沒決定好端午連假計劃的朋友，遠東航空獨家直飛「桃園-新潟」航班會是你最佳的選擇，目前遠東航空配合2018高雄國際旅展，特別搶先推出線上旅展活動，即日起至4月23日止，凡訂購6月9日前出發至新潟的來回機票只要台幣7,000元起(未稅)。

航班資訊：

FE622桃園-新潟 08:30-13:00、FE621新潟-桃園14:00-16:30 周一/周五兩班，五月底以前周三與周六有加班機。

遠東航空訂位專線(02)4499-567官網：www.fat.com.tw

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
長榮航空帶您去看NBA ! 傳奇球星… 長榮航空跨界美國職籃NBA 玩北美…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。