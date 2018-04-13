洪小鈴《戀愛》演自己 一接吻就犯「尷尬病」

2018年04月13日 12:42 中時 洪秀瑛

洪小鈴劇中霸氣。（中視提供）

一年多沒接新戲，洪小鈴的臉書近來po出新動向，透露到大陸拍攝《我家有點煩》，預計停留3個月。中視4月17日起八點檔推出她和王傳一主演的《戀愛鄰距離》，故事描繪男女主角處於適婚年齡卻不婚，雙方家長逼婚並把兩人湊成對。

洪小鈴出道多年，拍過許多戲劇，照理對吻戲早已駕輕就熟，但她卻透露「親親」是她的罩門，拍《戀愛鄰距離》是她和劉書宏第一次合作，編劇卻安排兩人首集就要上演嘴對嘴，這讓洪小鈴羞到爆，「和書宏排戲時，沒料到他就真的親上來，當場全身發燙、滿臉脹紅。」臉紅心跳完全不用演，她當下的拍攝心情就是如此。

聊到吻戲，洪小鈴回憶起螢幕初吻，因為時間久遠，已不太確定合作的男演員是誰，倒是記得她慘遭導演打槍，一場在海邊的吻戲，她原以為鏡頭不會特寫，所以正式來時，她死命的雙唇緊閉，緊張到心跳快停止，以為快順利拍完時，導演卻硬生生喊卡，要她放開點、好好吻。即使至今，洪小鈴看到劇本有吻戲仍會彆扭，只是身為專業演員，她認為不該挑戲，也自我說服要努力克服這「尷尬病」。

劇中她和王傳一是青梅竹馬，處於友情與愛情之間的曖昧地帶，面臨適婚年齡卻都單身，戲外碰巧她也傳出和交往多年的男友分手，一直非常喜歡小孩的她面對婚運卡關，則抱持隨緣態度。目前她重心放在演藝事業，因為熱愛演戲，所以打算一直拍，隨著年紀挑戰不同的角色，完全不設限幾歲息影。

《戀愛鄰距離》的劇情，有人認為是熟齡版的《稍息立正我愛你》，男女主角都是青梅竹馬，兩人也都因長輩促成而牽起紅線。這類題材其實蠻常見於戲劇中，像是《美好年代》的故事也是一群一起長大的好朋友，彼此之間除了友誼，愛情也悄悄萌芽。看似老梗，卻也因為貼近大家的日常生活，劇情讓人有種貼切感，百看不膩。

中視八點檔《戀愛鄰距離》4月17日起接檔。

(中時)