洪小鈴《戀愛》演自己 一接吻就犯「尷尬病」

劉書宏親吻洪小鈴。（中視提供）

友善列印
中時
洪小鈴劇中霸氣。（中視提供）

一年多沒接新戲，洪小鈴的臉書近來po出新動向，透露到大陸拍攝《我家有點煩》，預計停留3個月。中視4月17日起八點檔推出她和王傳一主演的《戀愛鄰距離》，故事描繪男女主角處於適婚年齡卻不婚，雙方家長逼婚並把兩人湊成對。

洪小鈴出道多年，拍過許多戲劇，照理對吻戲早已駕輕就熟，但她卻透露「親親」是她的罩門，拍《戀愛鄰距離》是她和劉書宏第一次合作，編劇卻安排兩人首集就要上演嘴對嘴，這讓洪小鈴羞到爆，「和書宏排戲時，沒料到他就真的親上來，當場全身發燙、滿臉脹紅。」臉紅心跳完全不用演，她當下的拍攝心情就是如此。

聊到吻戲，洪小鈴回憶起螢幕初吻，因為時間久遠，已不太確定合作的男演員是誰，倒是記得她慘遭導演打槍，一場在海邊的吻戲，她原以為鏡頭不會特寫，所以正式來時，她死命的雙唇緊閉，緊張到心跳快停止，以為快順利拍完時，導演卻硬生生喊卡，要她放開點、好好吻。即使至今，洪小鈴看到劇本有吻戲仍會彆扭，只是身為專業演員，她認為不該挑戲，也自我說服要努力克服這「尷尬病」。

劇中她和王傳一是青梅竹馬，處於友情與愛情之間的曖昧地帶，面臨適婚年齡卻都單身，戲外碰巧她也傳出和交往多年的男友分手，一直非常喜歡小孩的她面對婚運卡關，則抱持隨緣態度。目前她重心放在演藝事業，因為熱愛演戲，所以打算一直拍，隨著年紀挑戰不同的角色，完全不設限幾歲息影。

《戀愛鄰距離》的劇情，有人認為是熟齡版的《稍息立正我愛你》，男女主角都是青梅竹馬，兩人也都因長輩促成而牽起紅線。這類題材其實蠻常見於戲劇中，像是《美好年代》的故事也是一群一起長大的好朋友，彼此之間除了友誼，愛情也悄悄萌芽。看似老梗，卻也因為貼近大家的日常生活，劇情讓人有種貼切感，百看不膩。

中視八點檔《戀愛鄰距離》4月17日起接檔。

(中時)

孟耿如帶Duncan回家見父母 又親… 鍾瑶爆有孕 今晚電視中說明

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。