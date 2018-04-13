鍾瑶爆有孕 今晚電視中說明

鍾瑶演出獲好評。（三立提供）

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小樂。（三立提供）
兩人對戲。（三立提供）
小樂劇中安慰鍾瑶。（三立提供）
鍾瑶劇中發現自己懷孕。（三立提供）

週五華劇《姊的時代》今(13日)晚播出最終回，為呼應觀眾支持特別延長播出「2小時」版本，讓觀眾一次看個夠。

鍾瑶與小樂在戲裡愛得濃烈，感情卻波折不斷，在《姊的時代》最新預告中，鍾瑶發現懷孕，小樂剛好在這個時候選擇出國念書，這對差8歲的姊弟戀，今晚結局發展格外讓戲迷關注。

戲外粉絲討論得沸沸揚揚，鍾瑶透露：「一拿到最終回劇本，就迫不及待打開，看完果然非常滿意。」她認為所有的故事都沒有最完美結局，但這個結局可以代表現代女性對婚姻、事業、愛情、生活想要的方向，也能有更多選擇，有更多的想法。

演出「周凱婷」的經驗，對鍾瑶來說有很大影響：「當生活遇到一些很累或不順遂的時候，看看周凱婷這個角色，會給我人生很多勇氣與力量，我想周凱婷算是我一個正向的偶像。」鍾瑶也提到，如果讓她再挑其它角色演出，會想嘗試潘慧如這個年紀輕輕就結婚生子卻遭婚變角色，感覺會很有挑戰，也很好奇會有什麼不一樣的感覺。

《姊的時代》開播以來創造不少話題，吸引很多原本不看偶像劇的上班族女性都開始追戲，讓許多女性觀眾產生極大共鳴，每集都能引起話題。但鍾瑶想跟大家說：「不希望大家用很直接的方式去定義『姊』，生活中的30至40歲的女性，樣貌有很多種，要自己去決定自己的人生。」劇中的鍾瑶、朱芷瑩、潘慧如只是演出其中3種類型。

「最速配姊弟戀」到底能不能有情人終成眷屬，在網路熱度不斷的潘慧如跟李運慶的「玩咖CP」能不能順利在一起，而朱芷瑩終於在這段「一夫二妻」的扭曲愛情中醒悟，展開大老婆的反擊，她與吳定謙會不會離婚，讓觀眾相當期待。

(中時)

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