長榮航空跨界美國職籃NBA 玩北美抽冠軍賽門票

2018年04月13日 12:59 中時 陳祐誠

長榮航空與美國職籃NBA合作，推出買機票抽門票活動，並邀請NBA傳奇灌籃王理查森（Jason Richardson）代言，即日起至11月30日購買台北前往北美航線的機票，即可登錄參加抽獎，最大獎項為2人成行「長榮航空北美不限航點豪華經濟艙機票及NBA 2017-2018賽季冠軍賽門票」，將於5月23日抽出。

長榮航空配合此次與NBA合作，在即將展開的夏季線上旅展（4月16日至5月13日），於官網及EVA Mobile App推出北美航線機票優惠，台北－溫哥華含稅只要1萬9868元起、台北－洛杉磯含稅2萬723起、台北－芝加哥含2萬4083元起。

買機票抽NBA門票活動，則自即日起至11月30日止，民眾購買台北前往北美的機票並在活動網站登錄，即可參加抽獎，獎項包括NBA球星簽名品30個、7月份NBA現役球星見面會10名、7月份NBA現役球星與啦啦隊見面會30名、2018-2019賽季NBA耶誕大賽門票15名（1人中獎2人成行），以及最大獎NBA冠軍賽門票+北美不限航點豪經艙機票1名（1人中獎2人成行）。

曾在2002與2003年拿下NBA灌籃王的理查森，今也向台灣的球迷喊話，一起搭乘長榮到美國支持NBA賽事，並預測本季冠軍仍會是他的老東家金州勇士隊。理查森笑說，自己搭乘長榮航空到台灣，過程中相當舒適，讓他幾乎沒有時差，很期待接下來逛台北的景點。

長榮航空發言人柯金成表示，目前長榮飛北美8航點、每週82航班，各航點幾乎都擁有自己的NBA球隊，旅行不只是玩樂、探親或出差，也可以是參加一場運動賽事，為自己帶來不同的體驗，希望透過這波活動，能帶動更多台灣旅客搭乘長榮去北美旅行，未來也有機會與美國職棒大聯盟（MLB）合作，推出類似優惠。

(中時)