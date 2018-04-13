2倍價格招標離岸風電 藍委批把台灣當冤大頭

2018年04月13日 12:58 中時 鄭舲 、 姚志平

國民黨團今天舉行記者會指出，蔡政府推動離岸風電，進行廠商遴選與環評，但台灣卻以高於國外2倍多價格招標，藉此吸引外國廠商，預估未來單單離岸風電，電費將增加約20%。民進黨政府簡直把台灣當「冤大頭」，藉發展綠能債留子孫。

國民黨團書記長李彥秀與王惠美、馬文君、孔文吉、曾銘宗等藍委召開記者會指出，歐洲與東南亞等國家離岸風電每度只要2.6元台幣，台灣竟以2.3倍的6元採購。這種幾近「割地賠款、喪權辱國」的合約，違背現行採購法精神，經濟部有必要對外說清楚、講明白。

國民黨團批評，經濟部能源局的離岸風電合約一簽就是20年，每年660億元，20年超過 1兆3000億元；細查能源局這幾年核定的離岸風電躉購費率發現，在 2013到2017五年費率分別為 5.56元、5.61元、5.74元、5.74元及 6.04元，價碼年年升高，較國外離岸風電競標價格高出一倍以上，難怪國外廠商爭相申請。

國民黨團也指出，依中央法規標準法，遴選辦法為「法規命令」形式，必須遵守60天的預告程序並送立法院，但目前遴選辦法涉及兆元標案，既不依採購法又以「內規」方式便宜行事，有極大瑕疵。藍委認為，目前的招標根本是拿著鷄毛當令箭，未來若引起訴訟，恐怕極難收場。

(中時)