張庭瑚最想挑戰亞斯伯格症及漸凍人

2018年04月13日 13:07 中時 洪秀瑛

張庭瑚。（《MiLK 潮流誌》提供）

徐鈞浩。（《MiLK 潮流誌》提供）

林芯蕾。（《MiLK 潮流誌》提供）

姚亦晴。（《MiLK 潮流誌》提供）

劇中主要演員。（《MiLK 潮流誌》提供）

張庭瑚、姚亦晴、林芯蕾、徐鈞浩為主演的電視劇《翻牆的記憶》接受雜誌訪問，張庭瑚提到隨著年紀增長，想法也和青少年時期不一樣，現在覺得如果要有好的演出表現，首先就是把生活過的豐富，充實自己的人生，那才是真正有辦法提升表演品質最佳管道。

張庭瑚直言「能突破自己，和自己競爭才是最重要的」，他未來也很想挑戰亞斯伯格症及漸凍人角色，將這些真人真事改編而成的故事，加入自己的風格味道去將這個角色立體化呈現給觀眾。或許每個人不是都那麼的了解自己，但如果能透過電影的放大，也許就會發現許多自己原來看不清的事。

唱歌對姚亦晴來說可以做自己，非常得心應手，但接觸到戲劇後才發現演戲是每接到一個新的角色就有新的功課要去做，像是打電動破關的感覺，也會遇到失敗重來時後，「我追求的是未來能將每個演過的角色都做出區隔，讓觀眾看你每部戲時不會聯想到你上一部戲，那麼就可以成功塑造出每個角色的特點，而不是怎麼演都像同一個人。」先前因角色入戲太深的她，一度需要看心理諮詢治療，如果想要挑戰更陰暗的角色她就必須先克服走心的問題。

熱愛電影的徐鈞浩，愛埋在電影的世界裡，有空時，一天可以看上好幾部，未來若有機會成為導演或編劇，他希望能像《翻牆》一樣，以真實社會議題做探討，或是以社會制度和家庭通俗這兩種概念出發來拍一部作品。

他認為這些題材都是貼近生活層面的，如果能以人之間互動、任何情緒情感為出發點，再帶入現實社會中出現的問題，讓觀眾是因為感同身受而被打動的，或創造因為一部電影而喚起人們早已遺忘的聲音，好比曾經有部探討童工議題的電影《美麗羅賽塔》，推出後果真因為受到大家注意，改變了國家未成年勞工的法律條文，他的目標就是透過戲劇為社會盡一份力。

林芯蕾曾面臨工作的倦怠期，一天過得比一天茫然，因此毅然決然辭掉30K獸醫助理工作，意外投入未知的領域演藝圈，入行演出真人版《小丸子》時還是青澀到不行的生手，觀眾對於她的演出並沒有深刻的印象。

因為這部作品所引發的話題及批評，也是這位戲劇新手必須面對的課題，雖然批評聲浪讓她心中沮喪難過，不過也從中體會到在個環境工作必須要有的器量與強心臟。直到遇到《翻牆》，林芯蕾漸漸找到表演樂趣，拍攝「小舒」角色的過程，每天越來越懂自己對表演有多著迷。雖然現在經驗還不夠豐富，仍處於學習階段，但她目前最重要的目標就是演出能夠打動觀眾的角色。

(中時)