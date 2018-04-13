視導海軍操演 蔡英文：對國艦國造深具信心

總統蔡英文視察蘇澳海軍，表示對國艦國造的信心。(軍聞社提供)

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總統蔡英文今天(13日)赴蘇澳港，登艦視導海軍。總統視導結束後表示，這段時間努力之後，我們國艦國造，尤其是潛水艇在國造政策裡面有一些正向、重要的發展，對國艦國造政策有很大鼓舞跟作用，「對於我們國艦國造的成功深具信心」。

蔡英文視導結束後，罕見沒有準備致詞稿，而是在基隆艦上，發表她視導海軍後的心得，也接受媒體提問。

蔡英文指出，她上一次來到蘇澳海軍基地，是在2016年6月4日，那時她做了兩項宣示，一是打造一個戰力堅強的新的海軍，第二個是，要打造一個新的國艦國造的政策。

她說，今天來到這裡測考，海軍官兵、弟兄姐妹，在這段時間訓練的成績，也看到今天海軍弟兄姊妹，在空軍、陸軍協助下，表現非常好，反應快速、操演靈活，「充分表現我們不對稱作戰的戰力跟特質」。

她表示，另一方面，這段時間努力之後，我們國艦國造，尤其是潛水艇在國造政策裡面有一些正向、重要的發展，對國艦國造政策裡，有很大鼓舞跟作用，對於未來國艦國造的成功深具信心。

蔡英文強調，今天演練中，不論在空中、水面、地下，都看到了海軍、陸軍及路地上的甲車，聯合一起操演，展現在軍事戰略的防衛固守，重重嚇阻下的戰力，尤其今天展現制海的能力，更是印象深刻，今天跨軍種演練之後，國人對於國軍的戰力及保衛國家的決心，深具信心。

(中時)

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