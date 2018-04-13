不想吃了致癌 專家：炸薯條得厚切、洋芋片要薄

2018年04月13日 13:25 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

歐盟自11日起實施新規，禁止薯條炸太焦或麵包烤太深，因為油炸過程產生的丙烯醯胺屬於致癌物。健康意識較強消費者馬上起警戒，炸薯條或洋芋片該怎麼處理，才能減低致癌風險？食藥署建議，薯條得厚切，而洋芋片則相反，愈薄切愈好。

食品中的丙烯醯胺其實並不是人為添加物，而是在攝氏120度的加熱條件中，食物中的天門冬醯胺與還原醣會進行梅納反應而生成。而油炸或烘烤鈴薯、穀類、咖啡等食物，在高溫烹調常見到梅納反應。

聯合報報導，食藥署食品組副組長魏任廷指出，食物表面一旦接觸高烹調溫度，容易生成丙烯醯胺，因此，等量的薯條厚切還是薄切，兩者產生的丙烯醯胺有差異。同樣體表炸得金黃，厚切薯條油炸表皮面積較小、內部溫度也較低，有可能相對含有較少量的丙烯醯胺。

但洋芋片的情形恰恰相反，洋芋片必須炸得乾乾、脆脆的。其原理出在洋芋片切得越厚，就要拉長加熱時間，此將導致丙烯醯胺含量增加，因此洋芋片切薄，才能在短時間油炸就達到目標的水分含量。

魏任廷建議，食品宜減少高溫油炸、烘焙與烘烤，適量就好。在家油炸烹調食物時，薯條油炸溫度不得超過攝氏175度，少量分批加熱則可縮短油炸時間、只要薯條呈金黃色就要快速撈起。另外，吃薯條時避開過深、甚至焦黑的部分，也有助於減少攝取丙烯醯胺。

(中時電子報)