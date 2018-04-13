阿Ben不滿老婆遭灌酒臉書怒罵 製作人發表聲明

老婆徐小可上節目被灌酒阿Ben氣炸。（圖片來源：翻攝自臉書）

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中時
阿Ben今凌晨在臉書怒罵。

徐小可昨天上《麻辣天后傳》錄影節目中被灌酒，老公阿Ben得知後驅車到電視台把徐小可接回家，對此阿Ben氣炸今（13）日凌晨在臉書怒嗆「孫大製作、名天后」，質疑節目不顧藝人安全，「你們簡直利用藝人信任到一個淋漓盡致！」相當心疼老婆的遭遇，文末甚至直言，「以後你們的節目，我們白宮這一家不上！因為這種踐踏自己的錢……我們不屑賺！！」

據了解，徐小可12日晚間參加利菁主持的《麻辣天后傳》錄影，談「藝人居然不會喝酒！？醉態出糗事件簿！！」主題，阿Ben凌晨在臉書發文，「孫大製作、名天后⋯⋯貴節目這集主題是要聊：酒量差，不能喝酒的故事⋯⋯結果居然在節目錄影中灌小可喝酒！」他質問，「整集錄影都沒藝人在說re好的故事，就是先喝梅酒，再喝柳橙汁加伏特加，還騙說是柳橙汁！要小可喝來解酒？！」因而引發爭議。

對此，節目製作人陳婉若今天上午在了解事情全貌後，回應：製作單位與主持人利菁錄影過程中絕對沒有對受邀來賓有任何勸酒行徑；開場錄影當下主持人先對來賓說明，錄影後若須搭乘計程車或代駕服務，製作單位將全額負擔、全權負責，並強調藝人若自駕來錄影，收工後禁止自行開車離開。對於來賓在錄影過程造成受邀來賓感受不佳，未來製作單位會加強彼此溝通與理解。

製作人聲明全文如下：

針對中天綜合台《麻辣天后傳》4月12日錄製主題「藝人醉態出糗事件簿」，引發爭議，節目製作人陳婉若今天上午在了解事情全貌後，回應以下兩點聲明：

1、 製作單位與主持人利菁錄影過程中絕對沒有對受邀來賓有任何勸酒行徑；同時在開場錄影當下，主持人先對來賓說明，錄影後若須搭乘計程車或代駕服務，製作單位將全額負擔、全權負責，並強調藝人若自駕來錄影，收工後禁止自行開車離開。

2、 此次錄影過程造成受邀來賓感受不佳，未來製作單位會加強彼此溝通與理解。

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(中時)

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