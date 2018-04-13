因應少子化推利多 丁守中：發放新生兒奶粉券食物券

(圖/丁守中辦公室提供)

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中時電子報
綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中指出，因應台北人口少子化，年輕人養不起，不敢生的困境。他當選市長後要比照先進國家，小孩「政府幫你養」。凡是新生嬰兒將提供寶貝奶粉券與食物券。他也宣示會開放各級學校閒置教室，做到一校一公托幼兒園，讓想進公托的家庭都能進公立幼兒園，「丁守中說到做到」。

他也承諾，當選後「一定馬上恢復重陽敬老金」，同時大力推廣銀髮長輩志工服務時間銀行；大幅增加安養照護及日間托老中心；大幅增加照顧服務員員額；大幅增加市立醫院慢性病床；更會大力補助晨間運動團體及老人會活動。讓長輩在台北活的健康、活的快樂。

國民黨台北市黨部今天公布台北市長選舉登記同志政見影音。丁守中在政見影片中重申，要讓年輕上班族減輕顧老育幼負擔，讓全台灣人口最高齡化的台北市做全國敬老孝親的典範。同時加強創新創業，讓台北安全永續、均富公義。這一切「丁守中早就準備好了」。

丁守中也說，他當市長，絕對不會反商。因為政府能力有限，民間資源無窮。因此會全力加強招商引資，奬勵青年創新創業。推動綠建築綠城市，節能減碳。創造一個勞工與企業雙贏的台北，也會把台北作為政府和民間企業合作的平台，運用資通訊、互聯網、人工智慧、雲端運算，大力發展台北成為智慧城市典範。

(中時電子報)

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