遭控節目上勸來賓飲酒 《天后傳》：絕無此事

針對阿Ben指控，利菁所主持的《麻辣天后傳》稍早發聲明澄清。（圖／中時資料照片）

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中時電子報

藝人阿Ben今(13日)凌晨在臉書指控《麻辣天后傳》節目在錄影過程中強灌他老婆徐小可酒。對此，《天后傳》製作人陳婉若今上午了解事情始末後，發2點聲明澄清絕無此事，錄影時主持人也對來賓先說明：「錄影後若須搭乘計程車或代駕服務，製作單位將全額負擔、全權負責」。

阿Ben不滿老婆遭灌酒臉書怒罵 製作人發表聲明

阿Ben今凌晨在臉書指出，老婆徐小可上節目遭逼飲酒，稱：「現場藝人幾乎都是開車去電視台錄影的⋯試問他們錄完節目要怎麼開車回家？！大半夜的我要放孩子們獨自在家裡睡覺，然後坐計程車去接錄完影喝醉，滿身酒味的老婆回家？！」

對此指控，《麻辣天后傳》稍早發出全文聲明如下：

針對中天綜合台《麻辣天后傳》4月12日錄製主題「藝人醉態出糗事件簿」，引發爭議，節目製作人陳婉若今天上午在了解事情全貌後，回應以下兩點聲明：

一、製作單位與主持人利菁錄影過程中絕對沒有對受邀來賓有任何勸酒行徑；同時在開場錄影當下，主持人先對來賓說明，錄影後若須搭乘計程車或代駕服務，製作單位將全額負擔、全權負責，並強調藝人若自駕來錄影，收工後禁止自行開車離開。

二、此次錄影過程造成受邀來賓感受不佳，未來製作單位會加強彼此溝通與理解。

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(中時電子報)

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