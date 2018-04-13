中彰投苗首長會議提33案 首都減壓共同訴求

2018年04月13日 14:13 中時 沈揮勝

四縣市綜合性運動賽事啟動說明會，共同推動並提升全民運動與觀光休閒風氣。（沈揮勝攝）

四縣市推動綜合性運動賽事，共同發表「台灣心健康證書英雄狀」。（沈揮勝攝）

會場一景。（沈揮勝攝）

中彰投苗4縣市首長會議，13日在南投縣政府登場，會中達成33項提案，包含17項建請中央協助事項及16項4縣市新增合作案，內容涵蓋觀光旅遊、交通、教育文化、環保、勞工權益與衛生、地方財稅、工商與原民事務發展。有關首都減壓，各首長認係4縣市共同訴求。

南投縣長林明溱指出，中興新村擁有許多閒置廳舍；行政院部分機關在外面租房子，1年的租金將近10億元，實在有一點浪費；中興新村的環境這麼優美，辦公廳舍土地現成就有，期待賴院長將行政院在外租屋的機關，盡快遷到南投來，請林佳龍市長代為反映。

中彰投苗治理平台發言人台中市長林佳龍說，有關中央政府機關南遷的議題，過去提過首都減壓、國會先行；此議，賴清德院長也已表達，行政院所屬單位部會，也可以部分先遷到中興新村閒置空間，台中市政府將予支持，且彰化縣魏明谷縣長也正積極爭取。

林佳龍說，彰化縣選擇高鐵特定區，台中市也計畫在高鐵烏日站規畫3個地點，但這部分需要一點時間；交通動線的延伸將涵及苗栗、彰化與南投。倒是台中方面，省議會、光復新村、黎明新村也跟中興新村一樣，馬上可以使用，首都減壓南遷，是中彰投苗共同訴求。

4縣市首長指出，中彰投苗治理平台推動3年多來，成果累計已達成224項合作提案，達成率超過8成；這次首長會議亦結合辦理「四縣市綜合性運動賽事啟動說明會」，積極展現中彰投苗四縣市區域治理合作成效。

(中時)