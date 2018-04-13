圖輯》丹麥離岸風電系列：海中堡壘 離岸風電海上平台

沃旭能源工作人員拿上裝備，準備從埃斯比約前往海上平台／陳鷖人攝 2. 這艘運輸船由3位船員負責運送維修人員前往風場，一天約需往返6趟／陳鷖人攝

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這艘運輸船由3位船員負責運送維修人員前往風場，一天約需往返6趟／陳鷖人攝
對風場開發商來說，每一趟工程中，確保所有人員安全為首要任務，登船之後，就必須遵守安全規範，沃旭能源的安全人員Morten Geil負責確保所有人的安全／陳鷖人攝
從埃斯比約到Horns Rev2離岸風場海上平台約需要航行1.5小時／陳鷖人攝
抵達海上平台後，上下平台都必須遵守一定程序，在其他人員協助下登上平台／陳鷖人攝
運輸船會盡量靠平台，不過風浪仍會讓船隻顛簸／陳鷖人攝
沃旭能源的海上平台，工作人員在進行維運工程時會住在平台上，待工作完成後再回到岸上／陳鷖人攝
從平台向外望去就可以看到風場／陳鷖人攝
在平台上安全為首要考量，所有人員都被要求必須一隻手隨時抓著安全設施／陳鷖人攝
每位工作人員都擁有獨立休息空間，兩人共用一間衛浴／陳鷖人
平台上有專屬廚師，負責照料工作人員伙食／陳鷖人攝
從平台頂端向外望去，天氣好時可以看見風機隨風轉動／陳鷖人攝

丹麥第五大城埃斯比約（Esbjerg）外海60公里處，全球唯一的離岸風電海上平台目前仍在運作，沃旭能源28人工作小組就住在平台上，負責維持埃斯比約外海Horns Rev2離岸風場91支風機的穩定運作。

(工商)

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