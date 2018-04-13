FBI前局長︰川普像黑幫老大 不爽召妓尿床傳聞

2018年04月13日 13:26 中時電子報 楊幼蘭

被美國總統川普炒了魷魚的聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）剛出新書，他在書中爆料稱，川普令他想起要求絕對忠誠的黑幫老大。

柯米還說，川普對一捲傳聞他在莫斯科召妓，表演尿床的影帶耿耿於懷。

這本名為《更忠誠：真相、謊言與領導》（A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership）的新書雖然揭露川普對在俄羅斯召妓影帶很在意，不過基於對通俄案調查相關機密的尊重，幾乎沒有揭通俄案的新東西。

傳聞中的川普召妓影帶，最早是由一名研究川普陣營通俄的英國前情報員所披露。據《紐約郵報》（New York Post）報導，柯米在新書寫到，川普要他調查所謂「黃金雨」一事，決心要向妻子梅蘭妮亞證明，這捲錄影帶其實並不存在。

柯米說，他就是滔滔不絕，不停解釋為何不可能真有那捲影帶，最後還提到考慮要FBI調查，以證明根本是謊言。

提到傳聞的莫斯科影帶，柯米在書中提及，川普強烈否認相關傳聞，還問說，他看起來會像個需要妓女侍候的人嗎？川普隨後開始討論一些女性指控他性侵，但辯稱那些女人根本引不起他興趣。此外，他還提到一堆女人，似乎對她們的指控記得一清二楚。

據《紐約時報》（The New York Times）報導，柯米還說，川普天生就不知何謂對錯，「這位總統缺乏道德，不受真相與制度價值約束。他的領導統御是交易，以我為尊，並要求個人忠誠」。

柯米的新書將於17日上市。去年5月遭川普開除的柯米表示，川普活在「另類現實的繭」裡，還試圖把別人拉進自己的世界。柯米說，和川普會面令他「快速倒帶，重回早年對付黑幫的檢察官生涯」。

柯米說：「無聲的一言堂、老大有徹底掌控、宣誓效忠、非友即敵的世界觀。關於一切的謊言，或大或小，只為服膺一些忠誠準則，置組織於道德與真相之上。」

(中時電子報)