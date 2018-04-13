97歲「賭王」何鴻燊退休 將由二房千金何超鳳接棒

2018年04月13日 13:41 中時電子報 李靖棠

據香港01新聞報導，繼長和集團掌門人李嘉誠退休後，奠定澳門博彩業的「賭王」、現年高齡97歲的何鴻燊，透過名下的澳博控股集團宣布，將在6月12日股東大會後，卸下集團主席與執行董事等職務，將一手培養的澳博控股，交由「二房千金」何超鳳與「四姨太」梁安琪共同接掌公司業務。

出身自港英時期四大家族之一的何東家族，何鴻燊的父親何世光，是知名沙遜洋行的買辦、母親冼德芬亦來自豪門世家。1921年出生於香港的何鴻燊，與父親一樣就讀於皇仁書院，1941年於香港大學理學院肄業，進入澳門聯昌貿易公司工作，並創立澳門火水（煤油）公司和利安建築公司，逐漸在港澳兩地嶄露頭角。1961年與霍英東等人合資創辦澳門旅遊娛樂，標下澳門博彩專利權獨攬多年，並創辦信德集團在港上市，正式成為獨霸一方的「賭王」。

高齡97歲的澳門「賭王」何鴻燊，終於宣布將在6月正式退休。（圖/中新社）

除了賭王的稱號，何鴻燊的私人感情更是外界好奇和經常討論的一塊，尤其他的四房妻妾，更是港澳台三地名人大亨中的特例。從割讓英國後，一直對華人採用習慣法治理的香港，《大清律例》成為長期以來的法規。使得香港在1971年修法，確立一夫一妻制前，娶妻納妾一直存在於港澳社會當中。何鴻燊名下有四房：元配黎婉華、二房藍瓊瓔、三房陳婉珍與四房梁安琪，共育有17名子女，其中二房藍瓊瓔是1957年以妾室身份正式娶入門，與元配同時並存為他的配偶。

賭王何鴻燊（圖左）與二房藍瓊瓔（圖右）。（圖/新華網）

何鴻燊（圖前坐輪椅者）出席授勛儀式，四房梁安琪（圖後排左三）與三房陳婉珍（圖後排紅衣）攜子女出席。（圖/騰訊新聞）

名下淨資產總值至少86億美元（約2,607億台幣）的何鴻燊，如今也面臨家族內部明爭暗鬥的困境。從年輕支持他的元配黎婉華，在長子何猷光與長女何超英相繼過世後，也於2004年離世；二、三、四房子女陸續安排在各集團內任職。

何鴻燊(圖左）出席全國政協，與當時仍是副主席的習近平（圖右）握手致意。（圖/新華社）

如今即將退休的他，在安排人事任命上，依然特別小心謹慎。除了讓何超鳳與梁安琪「共治」，董事會還建議他，額外選舉「三姨太」陳婉珍為執行董事，藉此平衡三房之間在集團內的勢力。

(中時電子報)