新竹市環保績效考核 3連霸優等

2018年04月13日 14:20 中時 陳育賢

新竹市政府近年積極打造環保綠色城市，並啟動「新竹蜂計畫」，為蜜蜂建構蜂旅館。（陳育賢翻攝）

新竹市政府近年積極打造環保綠色城市，並在頭前溪左岸打造「千甲段空氣品質淨化區」。（陳育賢攝）

行政院環保署2017年度全國地方環保機關績效考核結果13日出爐，新竹市環保局榮獲總考核「優等獎」殊榮，達成3連霸佳績，另，「河川汙染整治考核」則獲全國分組「特優」且蟬聯13年得獎，「海洋汙染防治考核」則首次獲得優等，顯示竹市近年在環保努力的成果有目共睹。

環保局長江盛任指出，此次考核是環保署針對全國環保單位2017年各項業務的整體考評，考核項目多達16大項，新竹市有10項業務榮獲優等，包括水汙染防治、土壤及地下水汙染整治、毒物及化學物質管理、環境教育、環境影響評估、節能減碳及綠色生活推廣等。

市長林智堅表示，環保局榮獲全國環保機關的績優獎項，除了感謝江盛任帶領環保局所有同仁辛勤的付出，以及市民朋友的高度配合，也感謝環保署給予肯定，並勉勵環保團隊，激盪新的環保作為，再創佳績，提供市民更好的環境品質，打造永續宜居的環保家園。

江盛任則表示，市府近年重視環保生態，陸續設置溪埔子、柯子湖人工溼地，於千甲段建置最大空氣品質淨化區，恢復自然生態，重鋪4.4公里長頭前溪自行車道、改善四座頭前溪畔慢壘球場、闢建兒童遊戲區等。

日前更成功爭取「前瞻基礎建設─水與環境計畫」經費，未來將改造新竹左岸水環境景觀綠美化及運動生活場域作業，改善出入口周圍環境、頭前溪橋下休憩空間改造及舊港高灘地景觀再造，規畫銜接17公里海岸，打造綿延27公里的休憩藍帶，增添「水與綠」的活化元素，提供市民親水休憩場域。

此外，新竹市於2017年啟動「新竹蜂計畫」，讓更多民眾關注城市中野生獨居蜂重要性，與民間團體、學校、研究單位合作，在市區的10處公園綠地、5所學校及18處商家私人住宅共33處，打造獨居野生蜂居住的蜂旅館，種植蜜源植栽，並將結果編製成「新竹蜂地圖」，以教育民眾生態對於城市環境的價值，期盼更多市民一起營造對人、生態友善的綠色城市。

江盛任同時表示，「新竹市濱海低碳環境教育中心」也於日前通過環境教育設施場所認證審查，是繼「科技部新竹科學工業園區管理局汙水處理廠」之後，新竹市第2處提供優質環境教育的設施場所。

此外，環保局更積極推展「綠色採購」，鼓勵民間企業與團體採購、消費對環境友善的產品，吸引許多業者響應加入生產與採購，2017年竹市綠色採購金額已突破7億元大關，透過推動綠色消費，已逐漸改變民眾消費習慣，以達環境生態良性循環的目標。

(中時)