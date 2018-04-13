有毒！iPhone正牌手機殼含致癌物質超標50倍

2018年04月13日 14:13 中時電子報 何宜玲

身為每天都在接收新資訊的現代人，手機幾乎不離手，每天花在手機上瀏覽各種資訊的時間相當多，因此很多人會購買手機殼來保護身價不斐的手機。近日，深圳市消費者委員會針對市場流通的手機保護殼，做了比較試驗，卻發現蘋果iPhone的正牌手機殼含有有毒致癌物質，超出標準限值近50倍，讓消費者大驚失色。

根據深圳消委會調查報告指出，有高達9成民眾喜歡使用塑膠製的保護殼，但是這些塑膠製品並不安全，可能含有大量有害化學物質，例如塑化劑、重金屬等，一旦進入人體後無法正常排出，對人體傷害極大。

該委員會針對市面上23款手機殼的品質檢測，其中有5款檢驗出有毒有害物質，超過了歐盟等國際標準。其中甚至包括了一些大品牌，例如蘋果和小米。

這5款手機殼都是不透明保護套，相對之下，透明材質的手機殼雖然更容易發黃變色，但相對更安全。

檢測報告指出，iPhone手機殼超出的有毒物質主要是多環芳烴，含量為94mk/kg，超出標準單項限值近50倍。

多環芳烴(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAH)又稱多環性芳香化合物或多環芳香族碳氫化合物。它的化學結構式超過100多種。它可以破壞體內的遺傳物質，引發癌細胞增長，增加癌症的發病率。

此外，小米手機殼增塑劑含量為0.17%，超出了限值(0.1%)要求。

值得注意的是，女生喜愛的「水鑽閃粉彩膜」保護套的鉛含量超出標準限值1550倍，相當驚人。

(中時電子報)