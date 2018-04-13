國道警察增危險加給 警政署：待政院核定

2018年04月13日 14:14 中時 鄭舲

國道警察身處危險工作環境，因公身亡發生率高於六都員警。民進黨立委羅致政、莊瑞雄及蔡易餘今天上午舉行記者會，為國道警察爭取「危險加給」。警政署回應，警政署日前已將國道警察危險加給具體方案呈報內政部，每人每月加給5061元，待內政部審查後送行政院核定，希望儘速通過。

羅致政指出，從民國86年到106年，一共6名員警在執勤時身亡，發生率0.53％，比六都員警的0.16%到0.3%還高；加上國道警察因公受傷人數逐年攀升，也導致請調到國道公路警察局的人數越來越少。羅致政說，國道警察執勤有高危險性，應該透過加成鼓勵吸引優秀人才，也肯定他們的辛勞。

蔡易餘也說，目前公務人員有職務加給、技術與專業加給、地域加給等3類，其中在職務加給中，已有視工作危險程度加給，但大家覺得國道警察在路肩執勤本來就是份內工作，就少了這些福利，對國道警察來說不公平。

警政署人事室副主任張淑芳表示，國道警察危險加給已有具體方案，目前國道警察外勤同仁有1251人，1人1個月加6成為5061元，1個月預算為633萬元，1年預算約8230萬。警政署於3月19日將方案呈報內政部，就待行政院核定，希望行政院給予支持，鼓舞員警士氣。

(中時)