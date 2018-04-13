大考中心公布考期 明年學測從5科必考改為選考

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旺報

108學年度英聽、學測、指考日期公布！大考中心公布今年下半年兩次英文聽力測驗及明年學測&指考報名及考試時間；提醒考生明年學測從5科必考改為選考。

大考中心公布108學年度各項考試預定考試日期，其中高中英語聽力測驗依例於學期中辦理，第一次考試是9月3日（星期一）到9月7日（星期五）報名，10月20日（星期六）考試；第二次考試是11月2日（星期五）到11月8日（星期四）報名，12月15日（星期六）考試。

學科能力測驗今年10月26日（星期五）到11月8日（星期四）報名，並依例於春節（108年2月5日）前考試，預訂於108年1月25日（星期五）、26日（星期六）舉行。

指定科目考試是108年5月7日（星期二）到5月23日（星期四）報名，並依例於108年7月1日、2日、3日（星期一、二、三）考試。

另明年學測從必考改為選考，大考中心說明，依據108學年度起適用的「大學多元入學方案」（106年10月31日大學招生委員會106學年度第1次會員大會修正通過），學測包括國文、英文、數學、社會、自然等5考科，從必考改為選考，由考生依大學校系規定的考科選考，成績均採級分制。國文考科包含國文（選擇題）及國語文寫作能力測驗（國寫）；惟國寫分節獨立施測。

(旺報)

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