台大校長掰了？ 教部將認定管中閔赴陸違法兼職

教育部將認定管中閔赴陸違法兼職。（圖／資料照片）

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中時電子報
、陳怡如

教育部追查台灣大學校長當選人管中閔赴大陸大學兼職出現重大進展。知情人士透露，目前已認定管中閔在廈門大學確實有兼職行為，涉嫌違反《教育人員任用條例》等法令；由於教育部長潘文忠前天已在立院表明，一旦查到管中閔違法，將不予聘任，顯示管中閔幾已確定無法出任台大校長。

不過，該名知情人士也指出，一旦認定管中閔兼職的標準及紅線確立下來，恐怕會打到很多國立大學校長、教授，影響層面極大，要怎麼避免卡管效應擴大，目前還在尋求解套方案。

為釐清管中閔赴大陸大學兼職的爭議，教育部上周二宣布將組跨部會專案諮詢小組會議討論，周二諮詢小組也召開第一次會議，會中對「兼職」定義達成初步共識，同意我大學教授可赴大陸進行一般短期客座講學，但不得受聘擔任教職或研究職務，至於長期掛名講學、掛名學位課程導師等是否違法，則要進一步釐清。

台大校長遴選委員會1月5日選出台大財金系特聘教授管中閔為新任校長，但隨後爆出管中閔未揭露擔任台灣大哥大獨立董事的身分，而台灣大副董事長蔡明興又是校長遴選委員的爭議，之後管又被舉報赴大陸多所大學授課兼職，包括廈門大學王亞南經濟研究院、華中科技大學、西安交通大學、中國地質大學等，雖然台大校方已正式回函教育部，確認管中閔無兼職行為，但教育部仍堅持追查到底。

知情人士透露，經追查，現已確認管中閔在廈門大學確實有兼職行為，違反《教育人員任用條例》、《公務員服務法》等法令；該名知情人士還以「廈大庇管」，批評爭議爆發後，廈門大學立即把官網上有關管中閔的資料下架，並表明管未在該校任職也未支薪。

由於教育部長潘文忠前天已在立院表明，一旦查到管中閔有違法，將不予聘任，因此在確認管赴大陸確實違法兼職的情況下，管中閔幾可確定無法出任台大校長。

對於已認定管中閔赴陸違法兼職，教育部次長林騰蛟表示，不知情。

(中時電子報)

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