第8屆廣州藝術節　將在5月上演

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旺報

「第8屆廣州藝術節．戲劇2018」（下稱藝術節）將於5月4日開幕，本屆藝術節有海外57台（104場）精彩劇碼輪番上演，以歌劇藝術為主，並兼及音樂劇、舞劇、話劇、偶劇、戲曲等多種形式。

本屆藝術節由廣州市委宣傳部、廣州市文化廣電新聞出版局、中國對外文化集團中演院線主辦，活動持續3個月。廣州市文化廣電新聞出版局副巡視員朱紅兵表示，本屆藝術節設有「原創力量」、「致敬經典」、「嶺南藝粹」、「周一星劇場」等4大主題。

「原創力量」聚焦於大陸及廣州本地創新藝術精品，由廣州大劇院結合「一帶一路」打造的首部原創歌劇《馬可．波羅》將揭開本屆藝術節帷幕，展現傳奇絲綢之路上的傳奇故事；此外，也將上演民俗風情歌舞詩《雅魯藏布》。

由本地粵劇名伶黎駿聲、蘇春梅及歐凱明、李嘉宜分別主演的大型原創粵劇《花箋記》和《嶺南人家》等一批原創佳作，也將弘揚嶺南文化和中華大地人文風貌。

朱紅兵說：「『致敬經典』是本屆藝術節的亮點，將獻上一批對名著經典進行全新解讀的海內外優秀戲劇作品。」

他也表示，這些優秀作品包含演出3000多場的華人經典歌劇《洪湖赤衛隊》、上海越劇《紅樓夢》、首度引入的英國國家劇院原版佳作《深夜小狗離奇事件》，及本屆藝術節閉幕歌劇《戰爭與和平》。

除了上述精彩內容，本屆藝術節也特別設置「嶺南藝粹」，為廣東地方戲曲提供展演舞台，並邀請《航父馮如》等粵劇獻演；藝術節期間也會舉辦「藝術沙龍」等系列活動。

(旺報)

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