川普真要重返TPP了？ 下周安倍訪美磋商

2018年04月13日 14:32 中時 王嘉源

據日本共同社13日報導，美國白宮副發言人華特斯透露，川普總統12日在白宮與國會議員等召開的會議上，表達了重返《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的興趣，並向一同出席的美國貿易代表辦公室（USTR）代表萊希澤等下達指示，要求啟動具體探討。日本首相安倍晉三下周將訪美，17～18日與川普舉行高峰會談，屆時兩國首腦也有可能就美國重返TPP進行磋商。

川普今年1月就曾表示有意考慮重返TPP，但當時日本對於推動協定修改的重新談判持否定態度。日本等11國今年3月簽署了不含美國的TPP新協定，正力爭早日生效。川普欲透過重新談判使TPP成為有利美國的協定，他以此作為重返條件的想法預料不變，因此能否實現重返依然不明朗。

共同社指出，川普指示探討重返TPP的背景原因可能是，認為如果重返日本等11國加入的TPP，就能夠構建起對抗在亞太地區存在感日益增強的中國的包圍網。據分析，美國也考慮與11國聯手迫使中方糾正不公平貿易。

另據美國之音報導，因為川普政府祭出的鋼鋁關稅，中國以針對美國農產品的關稅作為反擊，這引發許多美國民的擔憂，而許多農業州更是在2016年總統大選當中支持川普的。4月12日，幾個農業州的國會議員和州長來到白宮，向川普表達了他們的看法。川普今年11月將面臨期中選舉，有必要顧及屬於其支持基礎、且一直要求重返TPP的農業團體。

在會議開始前，川普提到他向習近平請求中國開放美國牛肉進口的事情：「正如你們都知道的，中國一直不公平對待美國的農業。我對自己在佛羅里達的海湖莊園所做的事感到驕傲。習近平主席來訪，他是我的朋友，也是一個很好、很好的人。我不責怪中國，我責怪我們過去的代表們，歷任的總統跟談判者還有貿易代表們，是他們容許這樣情況發生。但在那簡短的談話當中，我說『習主席，美國想要再度在中國販賣牛肉。』當時已經有14年沒有在中國賣美牛了。習近平看著我說：『再說一次』。我說：『我們想要在中國賣牛肉，那是個很大的產業。』然後他說：『我們會讓美牛進中國。』我們也做了其他的事情，不過今天在這會議上大家最感興趣的是牛肉。」

川普此前曾說，貿易爭端都會有些痛苦，他並稱承受損失的美國農民是「愛國者」，並說已經要求農業部想辦法補貼農民。在會議之後，內布拉斯加聯邦參議員本薩斯（Senator Ben Sasse）告訴媒體，與會者一致告訴川普，美國需要的是更多貿易，不是更少，而美國農民不要美國政府的補貼，也不要關稅壁壘，而是希望將糧食賣到全球。

本薩斯參議員並說，川普現在想要回到TPP:「這個會議之後的頭條新聞，就是總統說他已經責成庫德洛還有萊希澤大使，研究重新加入TPP的談判。我剛從中國回來，中國在許多方面都作弊。有智慧財產權的盜竊，他們的『中國製造2025』戰略 就是一大堆糟糕的行動，而這作弊的行為必須被制止。我們能夠對抗這的最好的一個手段，就是領導亞太國家，讓他們寧願跟美國站在同一陣線，而不要跟中國站在一塊。先來講關稅好了，這是美國的單獨行動。而鋼鐵，美國的鋼鐵只有很小一部分來自中國。這無法解決我們的問題。我們所需要的真正策略，是領導亞太國家，讓他們寧願跟美國站在同一陣線，而不要跟中國站在一塊。」

至於川普是否真有決心，在兌現競選承諾，於2017年1月23日簽署行政命令退出TPP之後，又要重新加入。本薩斯參議員表示，他認為是的：「他（川普）多次重新確認這個觀點，就是現在我們加入TPP可能比較容易，因為TPP 11國已經都談好了，我們可能以第12國的身分加入談判，而須經過漫長的加入程序。我肯定當中有很多細節，老實說我無法代表政府說話，但他們是想要談判。我肯定當中有很多細節，但總統多次確認，在談話中告訴我們，他還直接盯著庫德洛，然後說『你去把事辦成』。」

據《華盛頓郵報》報導，川普告訴庫德洛和萊希澤：「看看怎麽樣回到協議當中，當然是符合我們的條件之下」。川普在總統大選中的競爭者希拉蕊柯林頓也說過類似的話，就是如果TPP改變規則，符合美國要的條件，就會支持。南達科他州聯邦參議員約翰圖恩在白宮的會議之後說，聯合中國在當地的競爭者，就能獲得中國的注意。而以TPP制衡中國，也是歐巴馬總統當年積極推動TPP的主要原因之一。

在總統大選期間，川普曾在2016年6月28日說：「TPP是另一場已發生的災難，並且是由想強暴我們國家的特殊利益集團所推動，是對我們國家的持續強暴。」現在川普改變競選承諾，或許會引起當年因這個議題而投票給他的選民不滿。

(中時)