不給吃就「抓爛三明治」！學生瘋狂搶食讓她超崩潰

不給吃就「抓爛三明治」！學生瘋狂搶食讓她超崩潰(示意圖/達志)

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中時電子報

國小階段的小孩正值發育期，肚子就像無底洞一般，總是肚子餓！一名在國小任職的網友就抱怨，平時花時間和孩子搏感情，沒想到孩子卻越來越沒大沒小，搶食她的早餐、午餐，被原PO拒絕就一手抓爆三明治，惹火原PO。有網友建議原PO乾脆在食物上加料，讓學生嚐點苦頭；也有人說直接通知家長，了解自己的孩子都在學校幹些麼事！

今天這名網友在《爆怨公社》發文，說她在國小上班，與小孩子打成一片，但他們的行為卻開始目中無人，纏著原PO吃兩口的早餐，不停地問「可以吃嗎可以吃嗎？」怎知道他被拒絕後，竟直接拿去咬兩口。孩子得手過一次，行為漸漸開始失控，一直騷擾原PO、要食物吃。

原PO說，沒想到這次行為更誇張，下課鐘響孩子又跑來喊肚子餓，原PO生氣說道，「這是我的午餐，你沒吃飽應該跟媽媽講，請她幫你帶食物才對！」那名孩子卻裝作沒聽見，當著原PO的面「抓爛她的三明治」，看著爛掉的三明治，原PO只好以20塊的價錢賣給他，孩子就這樣子掏出20元開心地拿著三明治跑了。

事後原PO向他的導師反應，孩子仍然沒在怕，害原PO都不敢放糧食在身上，超煩那些趕也趕不走的「台灣獼猴」翻版。對此，有人建議她「加料」一下，像是瀉藥、芥末等，嚇嚇他們；也有網友建議與家長聯絡，告訴孩子的狀況、關心他們的原生家庭，需不需要幫忙。

(中時電子報)

翻攝自《爆怨公社》

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