苑裡人要閘道！苗栗百人西濱公路怒吼

苗栗縣苑裡民眾到交通部公路總局西濱公路北區臨時工程處，舉白布條高喊口號抗議，爭取增設閘道。（陳淑芬攝）

友善列印
中時
苗栗縣議員劉寶玲帶民眾抗議遞陳情書，爭取增設西濱快速公路閘道。（陳淑芬攝）
西濱快速公路在苗栗苑裡附近的閘道圖。（陳淑芬翻攝）

「苑裡人要閘道」、「捍衛苑裡人尊嚴」苗栗縣議員劉寶玲13日帶百餘鄉親到交通部公路總局西濱公路北區臨時工程處門口，舉白布條高喊口號抗議，她大罵西濱快速公路沒在苑裡設閘道，是把4、5萬名的苑裡人當「肖仔」，要求重新評估增設閘道。工程處回覆，依法須由地方政府辦理可行性評估，呈報交通部審定通過後，公路總局再辦理後續作業。

苗栗縣苑裡鎮百餘長輩鄉親在13日上午分搭3輛遊覽車到位於中市西區的西濱公路北區臨時工程處門口，頭綁「官逼民反」黃布條、高舉「苑裡人要閘道」、「捍衛苑裡人尊嚴」布條，喊口號抗議，劉寶玲與到場的里長、民眾輪番發言，要求重新評估，並在苑裡增設閘道。

劉寶玲說，西濱快速公路工程經費龐大，但是「生雞蛋沒」、「還放一堆屎」，把苑裡人當「肖仔」，苗栗縣第4大鄉鎮居然沒有閘道，苑裡人不容許被欺負、忽視，相關單位要拿出誠意審慎評估，在2周內提出合理的交代。不然，她將動員民眾上快速公路散步野餐，癱瘓交通。

水坡里游姓里長則表示，苑裡土地提供西濱快速道路經過，但卻沒設閘道給鄉親交通方便，將影響未來發展，若增設閘道，就不要怪苑裡人到快速道路「散步」。吳姓民眾則表示，行駛西濱快速公路北上到苑裡，若錯過大甲閘道，就要遠到通霄閘道才可以下，必須多走10多里的路程才能抵達苑裡，相當不便。

交通部公路總局西濱公路北區臨時工程處表示，西濱快路道路在苑裡附近設大甲及房裡共2個半套的交流道，在134K的大甲閘道只有北上匯出、南下匯入；在130K的房裡閘道只有北上匯入、南下匯出。北上車輛要到苑裡，從大甲閘道下，由側道銜接140線及台一線到苑裡市區；南下到苑裡則從房裡閘道下。

交通部公路總局西濱公路北區臨時工程處副處長張潤玉代表接受陳情書。張潤玉說，苑裡民眾陳情要求直接在苑裡增設「北上匯出」及「南下匯入」閘道，就近進入苑裡市區，依據「省道快速公路增設交流道申請捨和作業要點」等規定，增設閘道案須由縣政府辦理可行性研究，陳報交通部審定，公路總局再進行後續的環境影響差異分析報告及編列建設計畫經費等作業。

經工程處承諾前往勘查評估，抗議民眾所提施工影響自來水及灌溉水使用等缺失，陳情抗議才暫告平息。

(中時)

持刀討債遇突襲 2男遭砍傷送醫 網路平台線上對賭 賭客狂擲2億賭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。