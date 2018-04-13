苑裡人要閘道！苗栗百人西濱公路怒吼

2018年04月13日 14:37 中時 陳淑芬

苗栗縣議員劉寶玲帶民眾抗議遞陳情書，爭取增設西濱快速公路閘道。（陳淑芬攝）

西濱快速公路在苗栗苑裡附近的閘道圖。（陳淑芬翻攝）

「苑裡人要閘道」、「捍衛苑裡人尊嚴」苗栗縣議員劉寶玲13日帶百餘鄉親到交通部公路總局西濱公路北區臨時工程處門口，舉白布條高喊口號抗議，她大罵西濱快速公路沒在苑裡設閘道，是把4、5萬名的苑裡人當「肖仔」，要求重新評估增設閘道。工程處回覆，依法須由地方政府辦理可行性評估，呈報交通部審定通過後，公路總局再辦理後續作業。

苗栗縣苑裡鎮百餘長輩鄉親在13日上午分搭3輛遊覽車到位於中市西區的西濱公路北區臨時工程處門口，頭綁「官逼民反」黃布條、高舉「苑裡人要閘道」、「捍衛苑裡人尊嚴」布條，喊口號抗議，劉寶玲與到場的里長、民眾輪番發言，要求重新評估，並在苑裡增設閘道。

劉寶玲說，西濱快速公路工程經費龐大，但是「生雞蛋沒」、「還放一堆屎」，把苑裡人當「肖仔」，苗栗縣第4大鄉鎮居然沒有閘道，苑裡人不容許被欺負、忽視，相關單位要拿出誠意審慎評估，在2周內提出合理的交代。不然，她將動員民眾上快速公路散步野餐，癱瘓交通。

水坡里游姓里長則表示，苑裡土地提供西濱快速道路經過，但卻沒設閘道給鄉親交通方便，將影響未來發展，若增設閘道，就不要怪苑裡人到快速道路「散步」。吳姓民眾則表示，行駛西濱快速公路北上到苑裡，若錯過大甲閘道，就要遠到通霄閘道才可以下，必須多走10多里的路程才能抵達苑裡，相當不便。

交通部公路總局西濱公路北區臨時工程處表示，西濱快路道路在苑裡附近設大甲及房裡共2個半套的交流道，在134K的大甲閘道只有北上匯出、南下匯入；在130K的房裡閘道只有北上匯入、南下匯出。北上車輛要到苑裡，從大甲閘道下，由側道銜接140線及台一線到苑裡市區；南下到苑裡則從房裡閘道下。

交通部公路總局西濱公路北區臨時工程處副處長張潤玉代表接受陳情書。張潤玉說，苑裡民眾陳情要求直接在苑裡增設「北上匯出」及「南下匯入」閘道，就近進入苑裡市區，依據「省道快速公路增設交流道申請捨和作業要點」等規定，增設閘道案須由縣政府辦理可行性研究，陳報交通部審定，公路總局再進行後續的環境影響差異分析報告及編列建設計畫經費等作業。

經工程處承諾前往勘查評估，抗議民眾所提施工影響自來水及灌溉水使用等缺失，陳情抗議才暫告平息。

(中時)