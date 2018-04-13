歌林涼夏商品話題新秀 3D方形循環扇、18吋大風量涼風扇上市

2018年04月13日 14:43 工商 袁顥庭

雖然現在才人間四月天，但是天氣越來越熱，溫度計甚至已動輒衝破28度！為了對抗預計到來的炎夏，歌林品牌家電持續推出新品。包括方便辦公室收納與攜帶的全新歌林四方DC 循環扇KFC-A901、超強大出風量的歌林三合一18吋涼風扇KF-A1801S，鎖定上班小資族還有居家消費群，希望能貼心降溫，還給大家一個舒適的生活環境。

憶聲電子業務處小家電主管楊怡芬表示，今年天氣好像熱得特別早，三月天就已經動輒23/24度，四月天更甚至到28/30度。而且早晚溫差大，對許多消費者來說，現在就開冷氣好像有點太over，但是甚麼都不開，結果就是悶出一身汗。

考慮到消費者的需求，歌林搶先兩款涼夏新機。楊怡芬指出，全新歌林四方DC 循環扇KFC-A901可以說是台灣品牌第一台四方形循環扇。這樣的設計特別適合辦公室上班族群使用，四方造型不僅簡約整齊，而且方便與OA系統櫃收納。同時四方DC 循環扇KFC-A901還有靜音吹拂、3D立體擺頭功能、LCD面板室溫顯示、8段風速調整、1-9小時定時開關機設定。使用簡單，方便上班小資族快速排熱，放在辦公桌下方直追，就能驅暑降溫。

另一台歌林三合一18吋涼風扇KF-A1801S，則是目前市面上少有的三合一功能涼風扇，楊怡芬稱之為「變形金剛」。因為具有機體調整功能，可以當立扇、桌扇、壁扇使用，可以因應多種不同環境，方便消費者組合設定。同時，更採用了新型的五片特殊扇葉設計，不僅風量大，風力強勁，而且導風快速。對於家中有風扇使用需求，希望帶動大空間降溫的消費者來說，將是一大福音。

全新歌林四方DC 循環扇KFC-A901、歌林三合一18吋涼風扇KF-A1801S預計四月底上市，建議售價預計都將壓低在3000元以內，CP值超高。歌林網路通路、各地經銷商都有銷售。

(工商)