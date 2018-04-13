張景森：反核「衝過頭」不理性

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政務委員張景森今天接受廣播專訪時坦言，去年跟今年用電最嚴苛，而目前用電出現缺口的原因，在於核一1號機、核二2號機還未到除役年限，就發生反核「衝過頭」的現象，因為某些原因，反核人士找到機會就要把這些機組「幹掉」，不符合理性。

張景森說，他不喜歡核電，是因為核廢料無法處理，台灣又是地震帶國家，核電具有風險，但反核要有過渡，2025非核家園的目標，是核電如期除役，讓其他綠電補上來。

張景森話鋒一轉，說民進黨執政後發生一個「衝過頭」的現象，核電廠還沒到除役時間，像是核一1號機，核二2號機，兩個機組因為某些原因，像是大修後發生某個事故，反核的力量就積極要把他「幹掉」，不准再用，這也不是符合理性的作法；核電廠有可能大修或發生問題，但問題解決了在安全無虞的情況下，就用到法定規定時間，至少民進黨的承諾是如期除役不再延役，並不是激進的不管有沒有電，找到機會就幹掉，不讓核電運作，「提前除役不是民進黨立場」。

而對於缺電的解決之道，張景森強調「節電」概念，他表示，今年暑假會推動2個節能政策，1是請台電針對用電大戶檢討用電，並採取積極節電措施，訂出至少5%節能目標，同時協助用電大戶改善技術、設備，希望用電大戶今年暑假可達到節能5%的目標；2是希望一般家庭，尤其家庭用電節省的彈性比工業用電更大，希望訂到5%至10%的目標。

針對工業用電大戶，張景森舉例說，譬如預期明天備轉容量降到3%，在亮紅燈的時候，前一天就要啟用相關機制，通知用電大戶強制參加「需量反應」的制度，至少用電要減少5%，若達標就給予獎勵，節省1度就還給你幾度，但如果超標，1度就比基本電費多幾倍，有一個獎懲的機制。張景森並說，這個方案近期將向行政院長賴清德報告，若揆賴同意就拍板定案。

(中時)

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