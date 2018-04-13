老街攏老人 師大學生用影片關注偏鄉老化

2018年04月13日 15:00 中時電子報 綜合報導

「老街攏係老人」師大學生透過紀錄片拍出米鄉菁寮的偏鄉高齡化問題，生態作家李偉文也鼓勵青年走入土地深入瞭解，和在地居民一起找解方，才是真正的愛台灣。

師範大學東亞系和地理系的呂晴、鄭怡礽，於2017年到台南後壁區菁寮里蹲點，透過紀錄片呈現社區老化問題，並於「蹲點‧台灣」校園巡迴影展和同校師生分享，一開始便讓全場近三百位師生思考數字「66」的意義，「我們的影片受訪者平均年齡66歲」。

根據內政部調查，台灣65歲以上老年人口至3月底達到總人口的14.05%，已達到世界衛生組織定義的「高齡社會」，而偏鄉高齡化問題更為嚴重，以台南後壁區為例，老年人口比例40年間成長5倍。受邀與談的荒野保護協會創辦人李偉文說「在未來七到八年間，戰後嬰兒潮人口進入老年退休階段，所以我最近也透過新書鼓勵我們這一代能善加利用現有資源，照顧自己、照顧家人也回饋社會」。

師大學生蹲點菁寮 體驗純樸農村生活

呂晴和鄭怡礽在蹲點社區的過程中，同時以行動為社區找解方，帶領社區青年與學童透過定向越野遊戲重新認識家鄉，希望能重新凝聚社區年輕人對家鄉的認同，或許能為家鄉的發展注入更多新想法。李偉文也強調「蹲點」的重要性，提到荒野保護協會在台灣各地藉由蹲點關心在地生態環境，就是希望讓在地居民自己動起來，「要改變社會，不可能從外來力量去改變，要居住地方的人們願意改變」，並且「實際認識當地、從當地的角度來看」才能看見現象背後複雜的問題，帶來真正的改變，「我們常喊愛台灣，但如果根本不了解台灣，怎麼去愛他」。

談到蹲點偏鄉的意義，呂晴認為最大的收穫是「在短時間跟不同年齡層的人交流」，台語不通的呂晴分享跟長輩培養感情的秘訣「阿嬤煮菜的時候就頻頻稱讚『揪好甲』」並表示「跟老人家聊天，吃飯是最好的話題，他們就好像看到自己的小孩一樣」。自己的一雙兒女也是大學生，李偉文鼓勵年輕人找到自己的觀點與世界連結，尤其在資訊能如此大量而方便取得的現代，「建立自己的觀點更為重要」，鼓勵年輕人可以便利地近用媒體發表自己的想法。

「蹲點‧台灣」校園巡迴影展自三月開跑至六月為止，將巡迴全台22所大學，每場都有行腳台灣各地的蹲點大學生分享下鄉蹲點服務與記錄的心路歷程；5月於亞洲大學舉辦的場次，更將有胖卡數位行動落差車莊哲昀共同與談，交流科技服務的新做法。詳細場次資訊請見活動官網。

(中時電子報)