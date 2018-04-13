國研院：國際合作論文發表數大幅增加 合作國家趨多元

2018年04月13日 15:03 旺報 李侑珊

根據國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心（簡稱科政中心）最新分析，台灣論文發表品質相關指標皆明顯進步，且已逐漸接近領先群，像是台灣在《Nature》和《Science》這兩本具全球權威性的著名期刊上，論文發表篇數即呈現倍數成長，在國際合作方面，台灣的國際合作論文發表數，不僅大幅增加，合作國家也日趨多元。

國研院科政中心自Web of Science資料庫（包括SCI及SSCI），同時分析論文質量，並探討國際合作發表情形。發現台灣在2012至2016年間，國際期刊論文發表數量占全球比重約為1.5%，近年來論文發表量成長有減緩趨勢，主因在於「不以論文發表數量為評鑑審查主要指標」的觀念，已逐漸普及，另再加上加上大學師資高齡化、博士生減少，接導致台灣論文發表量成長趨緩，全球排名從第16名逐漸降至第19名。

不過，至於台灣的論文在國際期刊發表情況，國研院科政中心指出，以《Nature》和《Science》兩大國際期刊為例，台灣在兩份國際期刊發表的學術論文篇數，2012至2016年共106篇，相較於2006至2010的59篇，成長將近1倍。

論文中通訊作者或第一作者，通常為對該研究最有貢獻和重要性的研究者，國研院科政中心計算近年來台灣於《Nature》和《Science》期刊發表論文中，通訊或第1作者隸屬台灣機構的比重，僅有15%，美國則有8成。

至於台灣的國際合作發表情形，國研院科政中心指出，台灣的國際合作發表論文占所有期刊論文比重，亦大幅增加，2012至2016年間，台灣的國際合作發表論文占所有期刊論文比重達28%，比2006至2010年的21%，大幅提升；然而創新小國如瑞士、新加坡、荷蘭以及瑞典等，國際合作論文發表比重更已達到了6成。

(旺報)