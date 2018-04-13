長期受傷病所苦 「洪荒少女」傅園慧萌生退役念頭

2018年04月13日 15:28 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞網報導，前年在里約奧運（The Rio Olympics）賽場上，因為一句「用盡洪荒之力」而在海內外媒體爆紅的大陸游泳選手傅園慧，於今日在山西太原舉行的全國游泳冠軍賽中，於200公尺女子仰式預賽中慘遭淘汰，未能闖入決賽衛冕去年的冠軍寶座。

賽後神情略顯落寞的她，雖然在面對媒體訪問時，仍不改其搞怪個性，各種「表情包」的臉部表情，依然成為鎂光燈的焦點。但手臂纏繞膠帶的她，竟脫口說出，「遊不動了，要退役了！今天也吃了止痛藥，受傷的肩膀不能用力，只能用另一邊遊，沒有力氣去完成比賽。」

雖然輸掉了比賽，但在鎂光燈前，傅園慧仍是一個「活」的表情包製造者。（圖/新華社）

現年21歲的傅園慧，浙江杭州人，從小患有哮喘病，父母為讓她強健身體，讓她進入體校開始訓練游泳。透過自身的努力，一路被選入杭州市代表隊、浙江省代表隊，也逐漸在大型賽事中嶄露頭角，原先專攻自由式的她，因一次代班接力賽之故，被教練發現她在仰式上的潛力，開始轉練仰式。

去年12月，傅園慧拿下國際泳聯頒發的「中國水上運動最佳人氣獎」。（圖/新華社）

2014年在仁川亞運，勇奪女子50公尺與100公尺仰式金牌；隔年在俄國喀山世錦賽上，在50公尺仰式上再獲金牌。去年的里約奧運上，她則是在100公尺仰式項目拿下銅牌，並在賽後訪問時因「洪荒之力」而成為賽場上最受關注的運動員之一。

一向給人樂觀外向的「洪荒少女」，真的想退役了嗎？（圖/新華社）

事實上，去年大陸全國游泳冠軍賽場上，傅園慧曾在女子仰式項目中，遊出了58秒72的成績，刷新了當時的全國紀錄。作為一名職業運動員的她，賽前在自己的微博上寫道，「我也有不磕止痛藥就痛的不能訓練的一天。天天磕 ，天天磕。」讓不少她的粉絲們對此感到憂心，紛紛上去留言慰留，希望「洪荒少女」能繼續帶給大家快樂、並持續征戰全世界各大小的比賽。

(中時電子報)