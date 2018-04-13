無法滿足所有客群 林志穎大哥腸粉攤終止「這服務」

2018年04月13日 15:11 中時電子報 蔡曉婷

林志杰發文。（圖／取自志杰腸粉臉書）

林志穎大哥林志杰去年被發現在從小長大的四平街開起腸粉攤維生，林志穎為挺哥哥多次現身攤位，一度蔚為話題。近日林志穎出新單曲，今(13日)特地回到四平街開簽唱會，想必將為哥哥帶來更多客源，沒想到林志杰稍早卻宣布，因沉重的內用服務讓他無法專精食物的美味，決定從明天起關掉內用區，未來除了四平街攤位外，他更有意全省走透透。

林志杰去年10月被揭露在四平街開腸粉攤，弟弟林志穎、林志鑫當時曾合體組成腸粉三兄弟，力挺哥哥生意。半年過去，林志杰今稍早在臉書吐苦水，直言：「我們是廣式腸粉，跟港式腸粉不同，因為使用的設備與材料不同，都會有差異，要吃港式的，我沒有。蝦子用多了，嫌小；蝦子用大的，嫌少，只能請您包含了，您要吃龍蝦腸粉，我也能做，只要您出的起。」

林志杰更說，自己的初衷是推廣廣東腸粉，經媒體曝光後全盤打亂，使他為了房租必須增加其他湯湯水水的產品獲利，失去了初衷，「沈重的內用客服，讓我們無法專注在美味，雖然，服務也是美味的一部份，但那非我的強項」，並表示今林志穎要來開簽唱會，十分熱鬧，卻也是他店裡內用區最後一天開放服務。

林志杰坦言，自己不想也無法開出第二間鼎泰豐，他只想將腸粉生意做好，因此決定走出四平街，原來的店還是會繼續，會打造成小吃平台，未來他打算將做生意的落腳處放眼到全台，夜市走透透。

(中時電子報)