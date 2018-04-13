進浴室不穿鞋？50多萬民眾在家感染灰指甲

2018年04月13日 15:15 中時 倪浩倫

國內有170多萬人罹患「灰指甲」，當中超過3成、約50多萬人是遭家人傳染，感染後，除了腳趾甲顏色、外觀改變，嚴重時還會併發「蜂窩性組織炎」。一項最新調查發現，居家感染這麼高的原因，主因是生活習慣不良，包括赤腳進浴室、和家人共用指甲刀與室內外拖鞋。

台灣皮膚科醫學會今公布一項1088份有效樣本的最新「灰指甲居家認知大調查」，意外發現，近7成民眾會和家人共用指甲刀、且用後幾乎沒有消毒，4成民眾會赤腳走入浴室，更有過半數民眾會和家人共穿室內或室外拖鞋。

台灣皮膚科醫學會秘書長、林口長庚皮膚科主治醫師黃毓惠說，灰指甲患者，容易將黴菌留在指甲刀、拖鞋或浴室地板，尤其是浴室的潮濕環境，更會讓黴菌大量孳生，所以上述那3種「母湯」行為，都容易讓家人遭到感染；統計顯示，我國灰指甲盛行率約8%、共170多萬人，當中有約33%患者是遭「居家傳染」。

我國今年將邁入高齡社會，但65歲以上長者當中，盛行率約13%、平均每7～8人便有1人感染；台安醫院皮膚科主任曾德朋說，人在行走過程中，指甲的甲母細胞會把壞掉的指甲往外推，但長者因為少行動，導致這「推」的行為變少，壞掉的指甲只好改「往上長」，使得指甲愈來愈厚、適合黴菌生長的環境愈來愈廣，加上免疫力降低，都是容易感染灰指甲的原因。

灰指甲初期症狀包括顏色變黃、型態逐漸改變，若置之不理，顏色會由黃轉黑，指甲愈來愈厚，嚴重可能併發蜂窩性組織炎，一旦發現指甲出問題，便應及時就醫。

曾德朋說，治療方面，現有口服和外塗藥膏，由於口服藥需透過肝臟代謝，所以症狀若還算輕微，多會以外塗藥膏優先，但使用之前需先「銼甲」，一方面減少感染指甲的面積，一方面讓藥物更容易滲透進去作用，所以坊間很多標榜「免銼甲」者，多只是保養液而非藥品；他強調，長輩常無法彎腰銼甲，此時得靠家人幫忙，但銼下的屑屑千萬不要「順口吹走」，而是要用抹布、紙巾擦拭，避免黴菌再次散布到空中。

(中時)