前美國防部長：美中不會爆發貿易戰或核戰

2018年04月13日 15:56 中時 楊孟立

美國前國防部部長威廉．培里旋風訪台，今天在一場座談會上接受提問時指出，他不認為美中之間會爆發貿易戰或是核戰；而在南海區域，儘管兩國領導者都不願意開戰，但很有可能會發生規模性的衝突。

威廉．培里曾親身參與核戰威脅的處理決策過程，阻止古巴飛彈危機。擔任國防部長任內，適逢台灣首度總統直選，在1996年台海危機期間，培里建議柯林頓總統派遣兩艘航空母艦戰鬥群前往台灣海峽，穩住了當時緊張的台海關係。威廉．培里本次來台，主要是宣傳著作《核戰邊緣》中譯版。

座談會上民眾提問威廉．培里對美中貿易戰的看法？他表示，他不是經濟學家，但堅信自由貿易。與會座談的前外交部長胡志強指出，他不相信會有真正的貿易戰，也不會也核戰，美中會坐下來談。「或許我太天真，但我相信兩者都不會爆發。」培里接著說，胡志強是對的，不論是核戰或貿易戰都不會發生。

南北韓即將在四月底展開會談，緊接著五月美國與北韓會談也將登場，民眾詢問如果會談順利，美國是否有可能從朝鮮半島撤軍？培里表示，駐紮在朝鮮半島的3萬5千名美軍是為了保護南韓人民，避免北韓入侵南韓領土，如果當這塊地方不在危險，那就很有可能發生。

培里認為，北韓沒有企圖要攻擊美國，金正恩所有目的只是想保衛政權，北韓更沒瘋掉，他們很實際派。如果川普與金正恩的會談順利，可以獲得國會的認同，那麼很有可能就像當年尼克森與中國會談一樣的效應出現。

當被問到美中在南海會否發生衝突，培里說，沒有任何一國會蓄意開戰，但是在南海區域，中國堅稱是他們不可分割的領域，美國則認為是國際水域，儘管兩國領導者不會想開戰，但的確創造了容易發生衝突的情境，不過衝突應該會很快被控制。

(中時)